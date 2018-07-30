БРИКС…

Очевидно, организация БРИКС, саммит которой состоялся в Йоханнесбурге при участии президента Эрдогана, все чаще и чаще будет упоминаться в ближайшем будущем. По мере того как сотрясается порядок, созданный после Второй мировой войны и сохранивший свое существование до наших дней, БРИКС и другие подобные структуры будут все больше выходить на первый план, становиться центром формирования нового порядка. Если Трамп сделает еще несколько провокационных ходов, то БРИКС станет одним из альтернативных направлений в противовес американской гегемонии, а, возможно, и самым важным из них.

Как известно, «БРИК» — это название, которое предложил британский экономист из банка «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) Джим О'Нил (Jim O'Neil) в аналитической записке, написанной в 2001 году. Обратив внимание на экономические показатели Бразилии России , Индии и Китая , он сказал, что в ближайшие десять лет глобальные платформы принятия решений должны быть расширены при включении в них и представителей этих стран. Видимо, он имел в виду G7. Буква «s» в понятии «BRICs» была маленькой.

Через пять лет после аналитической записки О'Нила представители этих четырех стран встретились во время сессии Генеральной ассамблеи ООН Нью-Йорке . После ряда встреч на высшем уровне 16 июня 2009 года в Екатеринбурге (Россия) состоялся первый всеобъемлющий саммит БРИК на уровне глав государств. Четыре лидера говорили о том, как они могут улучшить глобальную экономическую систему, изменить финансовые институты, а также думали, чем можно заменить доллар.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС

А в 2010 году ЮАР , присоединившись к БРИК, обеспечила изменение названия этой группы на «BRICS» с добавлением прописной буквы «S». На саммите 2013 года в Дурбане (ЮАР) было принято решение о создании глобального финансового института. Вскоре БРИКС стала выражать взгляд и на политические события: когда премьер-министр Австралии поднял на повестке дня вопрос об отказе России в приглашении на саммит G20 2014 года в Брисбане из-за украинского кризиса, страны БРИКС отметили, что такая инициатива не внесет вклад в решение проблемы.

Прошло не так много времени, и был учрежден Новый банк развития с капиталом 100 миллиардов долларов. Затем были созданы новые финансовые механизмы, призванные усилить солидарность Север — Юг. Но проводившиеся анализы давали БРИКС не так много шансов. Наблюдатели полагали, что БРИКС станет сильным лобби, но не альтернативой установленному порядку. Некоторые прогнозировали, что кризисы ослабят экономики стран-членов.

Вероятно, никто не думал, что однажды кто-то вроде Дональда Трампа станет президентом США и сможет побудить страны попытаться создать альтернативный экономический порядок. Сейчас во главе господствующей силы в мировой капиталистической системе находится президент, который ставит в приоритет сиюминутные интересы своей страны, докучает не только своим потенциальным врагам, как Китай, Россия, но и своим союзникам.

Трамп своей политикой помогает БРИКС добиваться успеха, а ЕС и Китай — сближаться друг с другом. Он толкает своих союзников по НАТО на новые поиски в сфере обеспечения безопасности. Меняет статус-кво в Иерусалиме . Поощряет расизм, дискриминацию. А также положил начало процессу, который может расчистить путь к торговым войнам, нанести многотриллионый ущерб мировой экономике и, следовательно, нам.

Как отметил министр иностранных дел Турции Чавушоглу (Çavuşoğlu), с которым мы побеседовали в Бодруме в конце прошлой недели, Турция должна преследовать сбалансированную политику в регионе, в котором находится, не предпочитать одну сторону другой, сотрудничать и с ЕС, и с БРИКС, и с другими региональными образованиями, насколько это возможно. Как для защиты своих интересов в сфере безопасности, так и для поддержания своего экономического благополучия…