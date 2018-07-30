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40-летняя Николь Шерзингер отдыхает на яхте с 27-летним
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40-летняя Николь Шерзингер отдыхает на яхте с 27-летним 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Фанаты заметили, что фигура актрисы заметно изменилась.
Солистка девичьей группы The Pussycat Dolls старается как можно меньше делиться кадрами из личной жизни. Однако заядлым любителям «подсмотреть» удалось заснять весьма интимные моменты отдыха горячей поп-дивы. Николь запечатлели на яхте с 27-летним болгарским теннисистом Григором Димитровым. К слову, со звездой спорта она встречается на протяжении трех лет. Влюбленным удается видеться редко, но, как говорится, метко. Ведь у него — соревнования, сборы, тренировки, а она — востребованная певица…
Напомним, Николь Шерзингер состояла в отношениях с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. В феврале 2015-го года после восьми лет отношений они решили расстаться. Сама Николь призналась, что ждала от возлюбленного предложения, однако тот все не решался.
Поклонники порадовались за Шерзингер, которая выгляет очень счастливой с Димитровым. Звезды плавали в море и наслаждались солнцем манящего Сен-Тропе… Правда, завсегдатаи социальных сетей обратили особое внимание на то, как заметно изменилась фигура Николь. Ведь она всегда была примером для подражания: подтянутая, рельефная… А сейчас она слегка поправилась. Многие пользователи говорят, что, возможно, такие метаморфозы у артистки связаны с возрастным изменениями или она уже не так усиленно занимается спортом…
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