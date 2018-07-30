#АЮready: Воробьев делает ставку на постмиллениалов

«Спасибо за парк Победы в Орехово-Зуево , Андрей Юрьевич!», «Спасибо за нормальные дороги, появившиеся в Ивантеевке !», «Большое спасибо, что в нашем городе появилось много спортивных площадок» — молодые ребята, на которых болтаются бейджики с надписью «Поклонение Z», не устают благодарить на камеру действующего подмосковного губернатора. Сценарий его кампании схож с президентской и той, что ведет Сергей Собянин . Как и кто поддерживает управленца в преддверии губернаторских выборов — в материале «Шторма».

Кампания по переизбранию мэра Москвы ожидается идентичной выборам президента: в первую очередь ставка делается на привлечение голоса молодежи, писали СМИ. В Сети появляются вирусные ролики, здесь же знаменитости расхваливают Собянина, а выход самого мэра в свет становится настоящим праздником.

Похожая программа реализуется и в Московской области , где действующим губернатором является Андрей Воробьев . Неутихающие истории со свалками, обманутыми дольщиками и проблемами в сфере ЖКХ уходят на задний план, оставляя впереди лишь образ талантливого менеджера, примерного семьянина и человека, искренне любящего Подмосковье.

«Мы гуляем в парке, посещаем магазины детских игрушек — все как у обычных людей», — рассказывает отец шестерых детей журналисту федерального телеканала, с которым они не спеша прогуливаются на велосипедах. В какой-то момент губернатор прерывает речь, чтобы поздороваться с местными жителями. Потом его показывают дома с семьей: супруга печет блины, Воробьев говорит о дочках и с легкой укоризной замечает, что одна из них впервые получила двойку.

Через несколько дней выходит еще ряд сюжетов, но уже другой тематики: Воробьев предлагает премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в Подмосковье особые экономические зоны, вместе с Собяниным проверяет ход строительства пусковых комплексов ЦКАД и обещает, что в области с осени начнется масштабная переработка мусора. В Instagram, «ВКонтакте» и Facebook параллельно появляются записи, фотографии и видео, которые сопровождаются хештегами #курсомпрезидента, #подмосковье2018, #Воробьев2018, #АЮready (первые буквы — инициалы губернатора), #поколоениеМО, #ЯГП2018 («Я — гражданин Подмосковья).

Последние два достойны особого внимания: они посвящены молодежному форуму-слету, который проходит в Егорьевске и организован Главным управлением социальных коммуникаций Московской области. Региональное правительство с начала 2018 года активно занимается вовлечением молодежи в общественно-политическую жизнь. На эти цели, по данным сайта госзакупок, потрачено не менее 100 миллионов рублей.

На общем фоне решил скреативить глава Одинцовского района Андрей Иванов — он зачитал рэп, в котором есть следующие строки:

«Мы решили проблему за последние 30 лет,

Для молодежи это — приоритет:

Абсолютно честно отремонтировали мы подъезды,

Вся незаконная реклама убрана,

Этот гаг необходим для чистого урбана!»

Пиар на все 360 Пиаром местных властей частично занимается появившееся прошлой осенью рекламное агентство «Уникальный охват». Менее чем за год на госконтрактах с Подмосковьем ему удалось заработать свыше 77 миллионов рублей. Агентство начинало с создания баннеров «Уезжая за границу, проверь свою задолженность» и брошюр для местных жителей. Сейчас оно организовывает международные роуд-шоу для инвесторов и конференции, а также готовит поздравления от имени Воробьева. На своем официальном сайте рекламщики обещают «органичную креативную интеграцию брендов, продуктов и идей заказчика в контент лидеров мнений блогосферы, телеэфиров и интернет-СМИ».

С агентством, как указано на сайте, сотрудничает ряд блогеров: среди них — задававший президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии вопрос о возможном закрытии популярных соцсетей Гусейн Гасанов. Помимо него это Диля Налуне, Маш Милаш и Онтон Болотов. Последний наиболее интересен в контексте происходящего. На своем Youtube-канале в одном из последних видео блогер называет коллегу из агентства WildJam Николая Соболева лицемером из-за рекламы московских парков. В самом агентстве, кстати, от заказухи открещивались и утверждали, что блогеры просто сами решили показать красоты любимого города.

«На что рассчитывали эти 12-летние мальчики и девочки? На то, что лидеры мнений заставят своих родителей голосовать за Собянина? Серьезно? Удивительно, но в этот раз вся эта политическая заказуха вскрылась практически моментально. Весь Youtube уже сто раз успел обсудить эти зашкварные рекламные кампании будущего мэра Москвы», — говорят авторы видео. Во что перейдет сотрудничество Болотова с «Уникальным охватом», пока сказать трудно — никаких реклам «Шторм» не заметил.