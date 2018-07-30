Глава парламента Южной Кореи примет участие совещании спикеров парламентов Евразии

«Спикер Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан лично возглавит представительную делегацию на уже третье по счету совещание спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет с 8 по 11 октября в турецкой Анталии. Мун Хи Сан ближайший сподвижник президента страны Мун Чжэ Ина, который в начале июля посетил Россию и выступил с трибуны Госдумы», — пояснил Леонид Слуцкий, напомнивший, что первое совещание прошло в 2016 году в Москве и собрало 19 национальных делегаций, на второе — в Сеуле прибыло уже 28 делегаций.

Леонид Слуцкий также рассказал, что на полях встречи спикеров в Турции планируется запустить большую корейскую межпарламентскую комиссию, которая станет новым механизмом парламентского сотрудничества Госдумы и Национального собрания Республики Корея.

«Заседание комиссии пройдет под председательством Вячеслава Володина и Мун Хи Сана », — сообщил политик, у которого сегодня также прошла встреча с министром иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва. По его словам, на встрече были обсужден целый ряд вопросов, в том числе касающихся межкорейских переговоров с участием КНДР , возможное появление в этом досье парламентской составляющей.

«Это может также стать предметом большой комиссии в октябре. На мой взгляд, пока возможности для этого не созрели. Сейчас переговоры ведут органы исполнительной власти, включая представителей военных ведомств Республики Корея и КНДР, но не исключаю, что в обозримом будущем парламентское измерение у межкорейских консультаций с участием КНДР может появиться», — заявил Леонид Слуцкий, считающий, что идеальной площадкой для таких переговоров является Государственная Дума.