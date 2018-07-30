Лондон не планирует задействовать армию для помощи населению в условиях Brexit без сделки 

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании не планируют задействовать армию для оказания помощи населению в случае реализации сценария прекращения членства страны в Евросоюзе без соглашения о сотрудничестве. Об этом, как информирует агентство Press Association, в понедельник заявил журналистам в Лондоне официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, комментируя содержание публикаций в прессе.
"У нас нет планов задействовать в этом армию", — сказал он, тем самым опровергнув информацию газеты The Sunday Times.
В последнем выпуске воскресного еженедельника сообщалось, что в случае реализации Brexit без сделки вооруженные силы Соединенного Королевства будут участвовать в обеспечении продовольствием и медикаментами уязвимых слоев населения. По данным издания, при выполнении этого плана должны были быть задействованы военные вертолеты и грузовики, которые обычно используются в чрезвычайных ситуациях, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов. Правда, источник газеты в министерстве обороны информировал, что «официального запроса» о предоставлении помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы будут готовы поддержать региональные власти, которые могут столкнуться с негативными последствиями Brexit.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.