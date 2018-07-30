В Твери на здании УФСИН установили мемориальную доску в честь Александра Савихина

Полковник внутренней службы Александр Михайлович Савихин возглавлял региональное Управление с 1993 по 2011 годы. Учитывая значительный вклад Александра Савихина в развитие уголовно-исполнительной системы области, после его кончины 21 июня 2018 года было принято решение установить на здании УФСИН именную памятную доску.

В траурном митинге участвовали руководители, сотрудники и ветераны УФСИН, родные Александра Михайловича. Своими воспоминаниями о нем поделились начальник УФСИН России по Тверской области генерал-майор внутренней службы Константин Книс, председатель совета ветеранов УИС Тверской области Евгений Смялковский, генеральный директор ГПЗ-2 — предприятия по выпуску подшипников, 35 лет сотрудничающего с УФСИН, — Владимир Терещенко

Присутствующие почтили память Александра Савихина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Традиция открытия памятных досок в честь руководителей Управления и учреждений в УФСИН России по Тверской области насчитывает около 10 лет. Ее родоначальником был именно Александр Михайлович Савихин, уделявший большое внимание заботе о ветеранах и поддержанию достойной памяти о них.

В уголовно-исполнительную систему он пришел в 1977 году после окончания Рязанской высшей школы МВД СССР. Прошел путь от начальника оперативной части исправительно-трудовой колонии до начальника Управления. На протяжении многих лет успешно руководил УФСИН России по Тверской области, которое занимало лидирующие позиции среди территориальных органов ФСИН России.

После выхода в отставку Александр Михайлович не потерял связей с коллективом, входил в состав Общественного совета при УФСИН. Он был почетным гостем торжественных мероприятий, оказывал помощь совету ветеранов. Несколько лет Александр Савихин был генеральным директором тверского филиала ГПЗ-2 — московского завода по выпуску подшипников.