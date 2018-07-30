Тест: Какой у вас тип личности — альфа, бета, гамма или омега?

Ряд психологов считает, что всех людей по их типу взаимодействия с миром и друг с другом можно разделить на четыре группы: Альфа, Бета, Омега и Гамма.

Альфа — прирождённые лидеры, доминанты, организовывают всех вокруг себя, а потом поддерживают в своей компании установленный ими порядок.

Бета — стабилизаторы общества, незаменимые помощники, из серии «тише едешь, дальше будешь», обладают устойчивыми ценностями и готовы на компромисс.

Гамма — имеют на всё своё мнение, но чаще всего предпочитают слиться с толпой, творческие люди, дружелюбные, но если что-то идёт не так, включают режим «я в домике».

Омега — это героиня фильма «Чучело», чаще всего жертва давления со стороны представителей других групп, но до поры до времени.

Ранее «Ридус» уже предлагал вам узнать, кто вы — экстраверт или интроверт, а может даже амбиверт; оптимист или пессимист; а также аудиал, визуал или кинестетик и ещё: идеалист, реалист или сюрреалист.

Теперь предлагаем узнать, кто вы — Альфа, Бета, Гамма или Омега? Ваши результаты традиционно ждём в комментариях и не забудьте поделиться тестом с друзьями, которых вы никак не можете до конца понять. И помните, результат — не истина в последней инстанции, а скорее способ узнать о себе что-то новое.

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