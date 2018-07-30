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Ночью среды в Светлом обесточат 31 улицу
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Ночью среды в Светлом обесточат 31 улицу 

Клопс.Ru 1 час назад
В Светлом ночью с 31 июля на 1 августа отключат от электричества дома на 31 улице. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
С 0:00 до 8:00 без света останутся дома на ул. Центральной, Сосновой, Калинина, Советской, Коммунистической, Комсомольской, Пионерской, Яльцева, Нахимова, Красноармейской, в переулке Красноармейском, на ул. Суворова, Парковой, Тельмана, Э. Чайкиной, Молодёжной, Заводской, Портовой, Строительной, Почтовой, Нагорной, в переулке Строительном, Рыбацкой, переулке Колхозном, на ул. Песчаной, Береговой, Кирова, Луговой, Кольцевой, Громовой, а также в переулке Железнодорожном.
"Устаревшие сети 60 кВ переводят на современный стандарт напряжения — 110 кВ. Строительно-монтажные работы ведутся на подстанциях в Светлом, Приморске и Янтарном, от которых зависит качество и надёжность энергоснабжения потребителей западного энергорайона Калининградской области", — пояснили на предприятии.
Отключение произведут для реконструкции воздушной линии 60 кВ, соединяющей подстанции в Светлом и Янтарном. Вопросы принимаются круглосуточно по телефону 8-800-775-57-48.
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