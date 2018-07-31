Ещё
На 31 улице в Светлом на восемь часов отключат свет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На 31 улице в Светлом на восемь часов отключат свет 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
На 31 улице в городе Светлом в ночь с 31 июля на 1 августа отключат свет, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
Обесточить часть города нужно для работ по реконструкции воздушной линии 60 кВ, соединяющей подстанции в Светлом и Янтарном. Их переводят на современный стандарт напряжения — 110 кВ.
Полностью или частично отключат свет на следующих улицах: Центральная, Сосновая, Калинина, Советская, Коммунистическая, Комсомольская, Пионерская, Яльцева, Нахимова, Красноармейская, переулок Красноармейский, Суворова, Парковая, Тельмана, Э. Чайкиной, Молодежная, Заводская, Портовая, Строительная, Почтовая, Нагорная, переулок Строительный, Рыбацкая, переулок Колхозный, Песчаная, Береговая, Кирова, Луговая, Кольцевая, Громовой, переулок Железнодорожный.
АиФ: последние новости
Разрушающийся фасад дома на улице Фрунзе отремонтируют до конца года КЖД сохранит дополнительные поезда до Балтийского моря из-за жары В Гвардейске утонули два любителя пикников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение167
Умерла актриса Наталья Кузнецова15
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»206
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями283
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
09:19
В WhatsApp появилась удобная функция
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение