На 31 улице в Светлом на восемь часов отключат свет

На 31 улице в городе Светлом в ночь с 31 июля на 1 августа отключат свет, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

Обесточить часть города нужно для работ по реконструкции воздушной линии 60 кВ, соединяющей подстанции в Светлом и Янтарном. Их переводят на современный стандарт напряжения — 110 кВ.

Полностью или частично отключат свет на следующих улицах: Центральная, Сосновая, Калинина, Советская, Коммунистическая, Комсомольская, Пионерская, Яльцева, Нахимова, Красноармейская, переулок Красноармейский, Суворова, Парковая, Тельмана, Э. Чайкиной, Молодежная, Заводская, Портовая, Строительная, Почтовая, Нагорная, переулок Строительный, Рыбацкая, переулок Колхозный, Песчаная, Береговая, Кирова, Луговая, Кольцевая, Громовой, переулок Железнодорожный.