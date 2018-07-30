В районе Беговой продолжается благоустройство дворов

Благоприятные погодные условия позволяют направить все усилия коммунальных служб на проведение работ по благоустройству территории района, в том числе дворовых территорий.

В конце прошедшей недели в районе Беговой закончены работы по адресу: Ленинградский проспект д.14 к.5, где, в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по благоустройству данного адреса проведены по согласованию с Советом депутатов района и за счет средств стимулирования управ в 2018 году по району Беговой.

Раньше покрытие представляло собой сплошные трещины асфальта и состояло из множества ямок. Новый асфальт, уложенный силами сотрудников подрядной организации, не только порадует автомобилистов, но и всех жителей этого микрорайона.