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В районе Беговой продолжается благоустройство дворов
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В районе Беговой продолжается благоустройство дворов 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Благоприятные погодные условия позволяют направить все усилия коммунальных служб на проведение работ по благоустройству территории района, в том числе дворовых территорий.
В конце прошедшей недели в районе Беговой закончены работы по адресу: Ленинградский проспект д.14 к.5, где, в рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Мероприятия по благоустройству данного адреса проведены по согласованию с Советом депутатов района и за счет средств стимулирования управ в 2018 году по району Беговой.
Раньше покрытие представляло собой сплошные трещины асфальта и состояло из множества ямок. Новый асфальт, уложенный силами сотрудников подрядной организации, не только порадует автомобилистов, но и всех жителей этого микрорайона.
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