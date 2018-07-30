Молодые юристы из 60 регионов России приедут на форум «ЮрВолга» в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК , 30 июля. / ТАСС /. Около 500 молодых юристов из 60 регионов России и из-за рубежа примут участие в VIII международном летнем молодежном юридическом форуме «ЮрВолга», который пройдет в Ульяновской области с 20 по 23 августа. Об этом сообщила ТАСС в понедельник исполнительный директор — руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина Гришина.

"На форуме планируется около 500 участников из 60 регионов страны, а также Казахстана Палестины и других стран", — отметила Гришина. По ее словам, первый день «ЮрВолги» будет посвящен Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Одну из секций форума на эту тему проведет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . «Татьяна Николаевна Москалькова подтвердила нам свое участие», — сказала собеседница.

Один из дней форума будет посвящен избирательному праву и процессу. «В этот день у нас пройдут выборы президента „ЮрВолги“, то есть будет смоделирован избирательный процесс: участники выдвинут свои кандидатуры, мы оборудуем один или два избирательных участка, где можно будет за них проголосовать», — добавила Гришина, уточнив, что на участках будут использоваться и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

"Одно из направлений, которому мы хотим уделить внимание, — это общественное наблюдение. У нас будут участники со всей России, и мы планируем подвести некие итоги и понять, как развивается институт общественного наблюдения, какое у него будущее и какое в место в нем занимают молодые юристы", — пояснила Гришина.