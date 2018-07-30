Молодые юристы из 60 регионов России приедут на форум «ЮрВолга» в Ульяновской области 

УЛЬЯНОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Около 500 молодых юристов из 60 регионов России и из-за рубежа примут участие в VIII международном летнем молодежном юридическом форуме «ЮрВолга», который пройдет в Ульяновской области с 20 по 23 августа. Об этом сообщила ТАСС в понедельник исполнительный директор — руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России Екатерина Гришина.
"На форуме планируется около 500 участников из 60 регионов страны, а также Казахстана, Палестины и других стран", — отметила Гришина. По ее словам, первый день «ЮрВолги» будет посвящен Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Одну из секций форума на эту тему проведет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Татьяна Николаевна Москалькова подтвердила нам свое участие», — сказала собеседница.
Один из дней форума будет посвящен избирательному праву и процессу. «В этот день у нас пройдут выборы президента „ЮрВолги“, то есть будет смоделирован избирательный процесс: участники выдвинут свои кандидатуры, мы оборудуем один или два избирательных участка, где можно будет за них проголосовать», — добавила Гришина, уточнив, что на участках будут использоваться и комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
"Одно из направлений, которому мы хотим уделить внимание, — это общественное наблюдение. У нас будут участники со всей России, и мы планируем подвести некие итоги и понять, как развивается институт общественного наблюдения, какое у него будущее и какое в место в нем занимают молодые юристы", — пояснила Гришина.
В рамках «ЮрВолги» в 2018 году пройдет также круглый стол, посвященный защите прав соотечественников, проживающих за рубежом. Его, по словам Гришиной, проведет представитель МИД РФ. Кроме того, на форуме состоится открытая дискуссия о «фейковых» новостях и юридических аспектах противодействия их распространению. Помимо образовательной программы на форуме пройдут спортивные мероприятия, концерты и конкурсы.
Форум «ЮрВолга» проводится в Ульяновской области с 2011 года. За время существования его участниками стали более 5 тыс. студентов и молодых юристов из регионов России и из-за рубежа. Мероприятие проводится по инициативе Ассоциации юристов России совместно с правительством Ульяновской области, при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы.