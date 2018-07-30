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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов
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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино); на юго-востоке (в районах Люблино и Выхино-Жулебино); с внутренней стороны — на северо-востоке (в районе Лианозово); на севере (в районе Левобережный), на западе (в районе Кунцево), на юге (в районе Бирюлево Восточное), на востоке (в районе Восточное Измайлово).
По направлению от МКАД в сторону области затруднения в движении наблюдаются на Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Ленинградском и Киевском шоссе, на Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков на севере — от Савеловского до Рижского вокзалов; на юго-западе — в районе Хамовники; на юге — в Донском районе. Кроме того, затруднения в движении наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом и Малом Каменных мостах, на Москворецкой, Котельнической и Пречистенской набережных, на Большом Устьинском мосту, на ул. Мясницкая, Варварка, Большая Якиманка, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, в Соймоновском и Китайгородском проездах.
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