В парке Гагарина смонтировали опору для нового колеса обозрения 

Зону сборки колеса огородили
В парке Гагарина приступили к следующему этапу установки колеса обозрения. Здесь в ближайшее время смонтируют ось аттракциона. О том, как продвигается сборка колеса, вы сможете узнать, посмотрев видеосюжет 63.ru.
До этого подрядчик завершил установку опоры нового аттракциона.
— Провести тестовые запуски колеса обозрения планируется в августе. Сроки могут изменятся из-за неблагоприятных погодных условий для испытаний и монтажных работ, — рассказали в мэрии.
На этот каркас навесят сам диск колеса
Колесо установливают параллельно Московскому шоссе возле площадки для картинга. В самой верхней его точке будет видна Волга. 63.ru побывал на строительной площадке и узнал, как продвигаются работы.
Высота нового аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев. Мы публиковали фоторепортаж из цехов завода, который изготовил аттракцион для Самары.
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация „Нацинпроект“» (Москва). Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке. В итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары».