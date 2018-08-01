Ещё
В парке Гагарина смонтировали опору для нового колеса обозрения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

В парке Гагарина смонтировали опору для нового колеса обозрения 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Зону сборки колеса огородили
В парке Гагарина приступили к следующему этапу установки колеса обозрения. Здесь в ближайшее время смонтируют ось аттракциона. О том, как продвигается сборка колеса, вы сможете узнать, посмотрев видеосюжет 63.ru.
До этого подрядчик завершил установку опоры нового аттракциона.
— Провести тестовые запуски колеса обозрения планируется в августе. Сроки могут изменятся из-за неблагоприятных погодных условий для испытаний и монтажных работ, — рассказали в мэрии.
На этот каркас навесят сам диск колеса
Колесо установливают параллельно Московскому шоссе возле площадки для картинга. В самой верхней его точке будет видна Волга. 63.ru побывал на строительной площадке и узнал, как продвигаются работы.
Высота нового аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев. Мы публиковали фоторепортаж из цехов завода, который изготовил аттракцион для Самары.
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация „Нацинпроект“» (Москва). Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке. В итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары».
63.ru: последние новости
Жителей Самары оставят без горячей воды до середины августа Стали известны итоги голосования о новой площадке для Самарского зоопарка В флешмобе на самарском вокзале примут участие 50 студентов-проводников
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян211
Российских журналистов в Африке убила экономия21
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва40
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение