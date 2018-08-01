В парке Гагарина смонтировали опору для нового колеса обозрения

Зону сборки колеса огородили

В парке Гагарина приступили к следующему этапу установки колеса обозрения. Здесь в ближайшее время смонтируют ось аттракциона. О том, как продвигается сборка колеса, вы сможете узнать, посмотрев видеосюжет 63.ru.

До этого подрядчик завершил установку опоры нового аттракциона.

— Провести тестовые запуски колеса обозрения планируется в августе. Сроки могут изменятся из-за неблагоприятных погодных условий для испытаний и монтажных работ, — рассказали в мэрии.

На этот каркас навесят сам диск колеса

Колесо установливают параллельно Московскому шоссе возле площадки для картинга. В самой верхней его точке будет видна Волга. 63.ru побывал на строительной площадке и узнал, как продвигаются работы.

Высота нового аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев. Мы публиковали фоторепортаж из цехов завода, который изготовил аттракцион для Самары

Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России . Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.