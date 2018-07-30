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Стало известно, какие дороги Костромы покроют асфальтом
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Стало известно, какие дороги Костромы покроют асфальтом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
15 улиц Костромы вошли в план по ремонту в этом году, узнал KOSTROMA.TODAY. На 12 из них дороги уже начали обновлять.
По информации пресс-службы городской администрации, дорожники начали приводить в порядок дороги на улицах: Стопани, Героев, Водяная, 2-ая Волжская, Индустриальная (два участка), Катушечная, Дзержинского, Ивана Нечаева, Заволжская. Работы идут также на площади Октябрьской и на проезде в районе Рыбных рядов.
Быстрее всего работают на улицах Индустриальной и 2-ой Волжской. Здесь уложено два слоя асфальта, установлен новый бордюр, обустроены тротуары и делают газон. Также почти закончен ремонт дороги на Октябрьской площади. Там осталось уложить тротуар.
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