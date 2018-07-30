Стало известно, какие дороги Костромы покроют асфальтом

15 улиц Костромы вошли в план по ремонту в этом году, узнал KOSTROMA.TODAY. На 12 из них дороги уже начали обновлять.

По информации пресс-службы городской администрации, дорожники начали приводить в порядок дороги на улицах: Стопани, Героев, Водяная, 2-ая Волжская, Индустриальная (два участка), Катушечная, Дзержинского, Ивана Нечаева , Заволжская. Работы идут также на площади Октябрьской и на проезде в районе Рыбных рядов.

Быстрее всего работают на улицах Индустриальной и 2-ой Волжской. Здесь уложено два слоя асфальта, установлен новый бордюр, обустроены тротуары и делают газон. Также почти закончен ремонт дороги на Октябрьской площади. Там осталось уложить тротуар.