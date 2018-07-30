Избитый в литовском ресторане россиянин рассказал подробности инцидента

Житель Петербурга Андрей Т. Прислал Пятому каналу видеозапись, на которой рассказал о происшествии, случившимся с ним и его женой 29 июля в пабе Zveju Baras в Литве . Сам пострадавший ранее приехал в прибалтийское государство для того, чтобы ухаживать за пожилым родственником.

По словам 41-летнего россиянина, они пришли в вышеупомянутое заведение и сделали заказ, однако официантка принесла им в том числе и блюдо, которого клиенты из России не заказывали. Далее гости попросили девушку исправить ошибку, однако когда дело дошло до счета, то Андрей и его жена увидели, что ошибочное блюдо все-таки было указано в стоимости заказа.

Услышав от Андрея отказ по поводу оплаты того, чего он не заказывал, официантка позвала группу мужчин, которые избили россиянина, а напоследок выкрикнули: «Валите отсюда, русским здесь не место».

По словам Андрея, били его так, что он потерял сознание, а затем и вовсе оказался в больнице. Обратившись в местную полицию, россиянин столкнулся с проблемами, поскольку его заявление приняли не сразу. Что касается нападавших на него людей, то Андрей отметил, что они довольно быстро были отпущены.

Пятый канал следит за развитием ситуации.