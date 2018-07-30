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Избитый в литовском ресторане россиянин рассказал подробности инцидента
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Избитый в литовском ресторане россиянин рассказал подробности инцидента 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Житель Петербурга Андрей Т. Прислал Пятому каналу видеозапись, на которой рассказал о происшествии, случившимся с ним и его женой 29 июля в пабе Zveju Baras в Литве. Сам пострадавший ранее приехал в прибалтийское государство для того, чтобы ухаживать за пожилым родственником.
По словам 41-летнего россиянина, они пришли в вышеупомянутое заведение и сделали заказ, однако официантка принесла им в том числе и блюдо, которого клиенты из России не заказывали. Далее гости попросили девушку исправить ошибку, однако когда дело дошло до счета, то Андрей и его жена увидели, что ошибочное блюдо все-таки было указано в стоимости заказа.
Услышав от Андрея отказ по поводу оплаты того, чего он не заказывал, официантка позвала группу мужчин, которые избили россиянина, а напоследок выкрикнули: «Валите отсюда, русским здесь не место».
По словам Андрея, били его так, что он потерял сознание, а затем и вовсе оказался в больнице. Обратившись в местную полицию, россиянин столкнулся с проблемами, поскольку его заявление приняли не сразу. Что касается нападавших на него людей, то Андрей отметил, что они довольно быстро были отпущены.
Пятый канал следит за развитием ситуации.
Также ранее Пятый канал рассказывал и о том, как в Харькове националисты устроили погром в здании городского совета.
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