Как переехать в Юго-Восточную Азию: Таиланд, Вьетнам, Индонезия или Малайзия?

Иностранцы чаще всего живут в Таиланде по рабочим, предпринимательским или пенсионным долгосрочным визам. С каждым годом растет число претендентов на программу Thailand Elite.

Таиланд

Экономика. За последние 40 лет Таиланд превратился из бедной страны в развитую. Благодаря грамотному управлению, уровень бедности значительно упал, стремительно развивается сельское хозяйство, здравоохранение, производство техники и автомобилей, ювелирное дело. По росту ВВП Таиланд находится на третьем месте среди азиатских стран, следуя за Китаем Индонезией . Причем государство независимо от импорта: 44,5% занимает промышленность, в которой задействовано 14% населения трудоспособного возраста.

17% ВВП занимает туризм, причём количество желающих отдохнуть в этой стране растёт огромными темпами. Если в 1967 году в Таиланд приехало 400 000 туристов, то в 2016 их стало 32,5 млн! А в 2017 году число гостей из России превысило 1,3 млн, что на 23% больше, чем в предыдущем году, и в 10 раз больше, чем в 2008 году.

Недвижимость. В результате туристического бума в местах, которыми интересуются отдыхающие, тайские власти начали развивать инфраструктуру. Сейчас рынок недвижимости стремительно растёт в основном благодаря иностранным инвесторам, которые получают неплохой доход как от сдачи жилья в аренду, так и от продажи объекта через несколько лет.

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Но в плане приобретения недвижимости в Таиланде есть несколько нюансов. Иностранец имеет право купить только 49% собственности, остальные 51% должны принадлежать тайскому гражданину или компании. Казалось бы, совсем невыгодный вариант. Но выход есть — покупка квартиры в жилом комплексе. В таком случае, дом считается как один объект, в котором 49% квартир могут купить зарубежные инвесторы, а 51% — местные.

По нынешним законам, 49% можно приобрести в полную собственность (freehold), а 51% взять в долгосрочную аренду на 90 лет (leasehold). В реальности вторая схема обеспечивает застройщику только формальное право владения, а на деле покупатель имеет все возможности распоряжаться жильём: продавать, сдавать в аренду, передавать по наследству и т.д. К тому же, такие квартиры стоят на 10 — 20% дешевле, потому данная схема покупки становится всё популярнее. Если речь идёт о вилле, то инвестор получает дом в полную собственность, а землю — в аренду на 90 лет.

Самый популярный курорт для покупки жилья в Таиланде — Пхукет . Специалисты по недвижимости уверяют, что остров имеет хорошие перспективы развития, а приобретать жильё здесь — выгодно: квартиры можно найти от $40 000 — 45 000, оформление сделки занимает минимум времени. А, учитывая невысокую стоимость жизни, вполне можно не только сдавать апартаменты, но и остаться в них на какое-то время.

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Туристическая виза. Визовый режим варьируется для граждан разных стран. К примеру, россияне могут беспрепятственно въезжать на территорию государства и находиться здесь до 30 дней — по приезду в аэропорт или сухопутный пограничный пункт ставится штамп в паспорт. Для украинцев этот срок ограничен 15 сутками (но за штамп в аэропорту придется заплатить около $30). А для белорусов «поблажек» нет вообще — им в любом случае придётся оформлять визу.

Когда вопрос касается туристических виз, тут варианты одинаковы для всех:

Однократная на три месяца. Самый распространённый вариант. Действует 90 дней, но позволяет находиться на территории страны не более 30 дней. При необходимости выехать из страны в этот промежуток времени потребуется получить re-entry permit в Иммиграционном офисе, который даёт «отсрочку» для посещения другого государства на 30 дней.

Двукратная шестимесячная. Позволяет находиться в стране 60 дней в течение шести месяцев. Можно получить «запас» в ещё 60 дней, обратившись в Иммиграционный офис.

Подробнее можно узнать на сайте Консульства. Если же вас интересует более продолжительное пребывание в стране, самое время задуматься о ВНЖ.

Как переехать в Таиланд

Есть несколько вариантов получить вид на жительство в Таиланде:

— Трудоустройство. Действует 1 — 3 года и позволяет занимать иностранному гражданину только те должности, с которыми таец не справится. К примеру, вы не сможете официально работать в Таиланде продавцом, официантом, шеф-поваром, туристическим гидом и т.д. Только если это — не ваша собственная компания. С полным списком запрещенных зарубежным гражданам сфер для работы и бизнеса можно посмотреть здесь. Потому наиболее реальные варианты — например, учитель английского языка, риэлтор, журналист интернет-СМИ, IT-специалист, консультант-переводчик, сотрудник международной компании.

— Собственный бизнес. Чтобы получить трудовую визу, можно зарегистрировать компанию или купить готовый вариант. Ситуация здесь схожа с приобретением недвижимости в стране: вы, как иностранец, будете владеть только 49% акциями компании, а 51% должен обязательно принадлежать тайцу. Зачастую это просто формальность, и все вопросы юридических прав легко решаются на месте через специализированные компании. Плюс в том, что минимальный уставной капитал отсутствует, на сопутствующие расходы по открытию потребуется $3 000 — 5 000 (не считая затрат непосредственно на бизнес).

— Выход на пенсию. При наступлении 50-илетия (именно этот возраст в Таиланде является пенсионным) можно получить годовую визу на пребывание в государство. Главное — наличие средств на собственное содержание в размере не менее $25 000.

— Обучение в стране. Тут есть два варианта: обучать в государстве своих несовершеннолетних детей или учиться самому. В первом случае выдаётся годовая виза на ребенка и родителей с возможностью продления без необходимости выезжать из Таиланда. Второй вариант позволяет проходить практически любое обучение в стране — от языковых курсов до университета. Причем возрастных ограничений нет. Оба способа — наименее затратные из всех, так как требуют примерно $2 500 — 8 500 в год на образование (в зависимости от выбранного заведения, возраста ребенка и т.д.), а языковые курсы вообще обойдутся в $700 — 1500.

Учтите, что сейчас местные власти строже проверяют взрослых, решивших подольше остаться в стране, к примеру, для обучения на языковых курсах. Не удивляйтесь, если при подаче прошения на продление с вами попробуют поговорить на тайском или английском и выяснить, чему вы научились.

— Брак с тайским гражданином. Позволяет получить ВНЖ, а спустя пять лет претендовать на гражданство. Учтите, что женщинам-иностранкам таким способом воспользоваться гораздо легче, чем мужчинам. Если гражданин другой страны решил жениться на тайке и остаться в стране, он должен предоставить справку о доходах (минимум — $1 200 в месяц или $12 000 на счету в тайском банке).

— Инвестиции. Один из самых дорогих вариантов, позволяющий получить ВНЖ при вкладе в экономику страны минимальной суммы в $300 000. Это может быть недвижимость, вклад в банке, приобретение государственных ценных бумаг. Действует виза 3 — 12 месяцев с правом продления. Не обеспечивает права работы по найму.

— Thailand Elite. Один из самых популярных вариантов. Программа действует с 2003 года и позволяет иностранцу при сумме вложений от $15 000 получить специальную VIP карту и долгосрочную визу на 5 — 20 лет. В зависимости от суммы взноса есть несколько вариантов программы — подробнее о каждом можно почитать здесь.

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Вот такие комплексы сейчас строят во Вьетнаме . Но покупка недвижимости здесь не дает права на ВНЖ.

Вьетнам

Экономика. Несмотря на то, что Вьетнам считают страной «третьего мира», местная экономика укрепляется и притягивает иностранный капитал. Число международных туристов подскочило за последний год на 42%, инфраструктуру крупных городов развивают: строят госпитали, открывают лингвистические школы. Зарубежные граждане основывают всё больше компаний в стране, создавая рабочие места. По прогнозам Всемирного банка , к 2019 году рост ВВП государства будет выше, чем у Китая.

Покупка недвижимости. Здесь выгодно приобретать жильё: цены растут на 3 — 7% ежегодно, доходность от сдачи в аренду — 9 — 10% в год, а, купив квартиру в строящемся объекте (на стадии котлована) и перепродав уже готовый вариант через пару лет, можно получить даже больше.

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В Нячанге можно заключить сделку удаленно, с нотариальной доверенностью. Вместе с тем, цены на недвижимость здесь — одни из наиболее доступных в Юго-Восточной Азии (можно найти варианты от $40 000 — 45 000), что подогревает интерес со стороны иностранных инвесторов. К примеру, в Хошимине — настоящий бум на рынке жилья: застройщики возводят множество современных комплексов с расчетом на зарубежных покупателей. Потому самое время задуматься о покупке собственности в стране.

Хотя условия значительно упростили. Раньше для иностранцев на рынке недвижимости Вьетнама существовало множество ограничений. Но 1 июля 2015 года в силу вступил закон, который позволил любому иностранцу, въехавшему в страну по туристической визе, купить жильё на правах аренды на 50 лет (после разрешение продлевают на такой же срок). Зарубежный владелец имеет право полностью распоряжаться своей собственностью: перепродавать, сдавать в аренду, закладывать, передавать по наследству.

Туристическая виза. Если вы не планируете оставаться во Вьетнаме надолго, вполне можно обойтись туристической визой сроком от одного до трёх месяцев (как однократные, так и мульти). И не забывайте, что у вас в запасе есть 15 дней, в течение которых можно находиться в государстве без визы. После окончания разрешение можно продлить на аналогичный срок. Но если вы хотите обосноваться в стране больше чем на полгода — выгоднее и надёжнее задуматься о ВНЖ.

Как переехать во Вьетнам

Получить вид на жительство во Вьетнаме — не такая простая задача: страной управляет коммунистическая партия, которая не особо доверяет иностранцам, желающим остаться здесь надолго. Но нет ничего невозможного! Нужно просто выбрать «свой» вариант:

— Трудоустройство. В государстве — много низкоквалифицированных рабочих, а вот специалистов с большим опытом и подходящим образованием не хватает. Так как в стране сейчас ведется политика индустриализации, наиболее востребованы работники в сфере горнодобывающей, нефтяной, металлургической промышленности. Нужны инженеры, фармацевты, учёные-химики, специалисты в области кораблестроения.

Также вполне реально устроиться переводчиком, обслуживающим персоналом в заведения, ориентированные на русско— и англоязычную аудиторию. Во Вьетнаме — множество международных компаний, для зачисления в штат которых знание местного языка необязательно. Помимо компетентности будущий сотрудник должен отличаться хорошим здоровьем и не иметь судимостей.

Вьетнамская компания может без дополнительных согласований взять на работу человека на срок до трёх месяцев. После этого потребуется разрешение регионального департамента Министерства труда , которое действует 36 месяцев. Для продления нужен трудовой контракт.

Однако, устраиваясь на официальную работу во Вьетнаме, не рассчитывайте на европейский уровень зарплат. Хотя, справедливости ради, жить здесь тоже не так уж недорого.

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— Брак с местным жителем. Даёт возможность получить ВНЖ, но не гражданство.

— Открытие собственной компании. Даже если речь идёт о небольшом частном бизнесе с минимальными вложениями. Во Вьетнам таким образом переехало немало русских: многие открывают туристические агентства, автомастерские, заведения питания и оказывают сопроводительные услуги приезжим.

После проживания в стране в течение пяти лет при наличии ВНЖ можно подать документы на получение гражданства. Обязательное условие — знание вьетнамского языка.

Самый простой способ преехать на Бали — рабочая виза KITAS. Для пенсионеров иммиграция тоже упрощена.

Индонезия

Экономика. Как и многие азиатские страны, Индонезия в последние годы пользуется всё большей популярностью среди туристов — доходы от отдыхающих составляют 6,2% местной экономики. Основную часть ВВП (порядка 45%) занимает сфера услуг, следом идет промышленность и в меньше степени — сельское хозяйство. Уровень безработицы в стране — на уровне 6 — 7%, а экономический рост составляет порядка 5% в год. По состоянию на 2015 году уровень бедности здесь — всего 11,2%, а грамотности — почти 99%.

В Индонезии действует долгосрочный план развития на 2005 — 2025 годы, разделённый на «пятилетки». Сейчас реализуется часть, где основной упор местные власти делают на улучшение инфраструктуры в сфере образования и здравоохранения.

Недвижимость. Цены на недвижимость в Индонезии растут в последние годы благодаря заинтересованности со стороны иностранцев. Но, как и в случае с Таиландом и Вьетнамом, приобретение жилья в государстве не даёт права на ВНЖ. Более того: правила для зарубежных граждан тут еще более сложные.

Есть четыре варианта владения собственностью:

Hak Pakai («право на использование»): при покупке иностранец получает именной сертификат и право полностью распоряжаться жильём и землёй. Срок действия документа — 30 лет с правом продления вначале на 20, а потом еще на 30 лет (то есть 80 лет в сумме). Но тут есть два условия: наличие рабочей визы и постоянное пребывание в стране. Переезд из страны обязывает передать в течение года право собственности другому лицу во избежание конфискации властями.

Hak Milik («безусловное право на собственность», freehold). По закону полным правом собственности обладает только индонезиец. Но можно реализовать следующую схему: подписать договор о предоставлении займа местному жителю с залогом в виде объекта собственности. Минус в том, что реальным владельцем всё равно остаётся индонезиец, потому такой вариант хорош, только если вы планируете получить паспорт страны.

Hak Sewa («аренда» или leasehold). Долгосрочный договор аренды, подтверждённый нотариально.

Hak Guna («право на строительство»). Для компаний, возводящих недвижимость в государстве.

Минимальная сумма покупки жилья в стране — от $53 880 до $359 200 в зависимости от региона. Доходность от сдачи в долгосрочную аренду — 8 — 10% в год.

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Туристическая виза. Для граждан некоторых стран Индонезия предлагает возможность безвизового въезда с целью туризма. К примеру, приезжая на отдых, россияне, украинцы и белорусы могут оставаться в стране до 30 дней без специального разрешения — в паспорт бесплатно ставят штамп по прилёту. Если вы планируете оставаться в стране на более продолжительный срок, нужно будет делать визу на месяц (можно прямо в аэропорту по прилёту), а затем продлить еще на 30 дней на месте.

Также есть категория социальных виз, для получения которых потребуется спонсорское письмо. Последнее можно получить у друга, который живёт в Индонезии, хозяина квартиры, которую вы намерены снимать. Такое разрешение бывает однократным и многократным. Первое действует шесть месяцев: 60 дней пребывания + возможность четыре раза продлить по месяцу. Вторая действует год и позволяет неограниченное число раз выезжать из страны (постоянное нахождение — не более двух месяцев).

Как переехать в Индонезию

Если вам мало годовой визы, есть несколько способов получить вид на жительство в Индонезии:

— Рабочая виза KITAS. В Индонезии лучше легализовать трудовую деятельность, будь то работа по найму или собственный бизнес. При выявлении нелегала местные власти в обязательном порядке его депортируют, запрещают въезд в стране на пять лет, а могут еще и штраф наложить в размере $2 000. Виза KITAS выдаётся только под конкретного работодателя и обеспечивает право трудиться только по виду деятельности, указанному в заявлении.

Процесс трудоустройства в стране проще, чем в Европе: здесь работодателю не придётся доказывать, что вы ему жизненно необходимы, и никто кроме вас не сможет выполнять нужные обязанности. К тому же, процесс рассмотрения по вопросу выдачи визы занимает 3 — 4 дня (хоть и оформление — несколько месяцев). Но учтите, что, согласно местным законам, зарубежный гражданин должен быть экспертом в своей области: иметь соответствующее образование и/или проработать по специальности не менее 5 лет. Но зато в стране более чем реально найти в работу в сфере образования, туризма, медицины, автомобилестроения, промышленности.

KITAS действует два года, но каждый месяц разрешение платно продлевают (в сумме на два года потребуется больше $2 000). Данный тип визы также доступен инвесторам, супругам граждан Индонезии, репатриантам, научным сотрудникам, студентам.

— Пенсия. Для пенсионеров, достигших возраста 55 лет, действует виза KITAP, которая требует определённой финансовой состоятельности заявителя.

О необходимых документах и суммах консульских сборов можно узнать на официальном сайте Консульства Индонезии.

Малайзию легко перебраться по рабочей визе, особенно для опытных специалистов. Есть также и инвесторская программа.

Малайзия

Экономика. Малайзия — страна с уровнем бедности всего в 0,6% (на 2015 год), безработицы — 3 — 4%, грамотности — 98,4%. Здесь довольно большая прослойка среднего класса, хорошо развиты сети и телекоммуникации, а темпы экономического роста составляют стабильные 5 — 6% в год благодаря высокому внутреннему спросу. Большую часть экономики (56%) составляет сфера услуг, чуть меньше (35%) — производство и совсем немного — сельское хозяйство.

Местные власти стремятся привлечь зарубежных инвесторов в страну, но в некоторых отраслях (телекоммуникации, финансы, транспорт, нефтегазовая промышленность) до сих пор присутствуют ограничения в виде лимита акций иностранца. Между тем, страна входит в десятку самых передовых государств по развитости финансового рынка.

Недвижимость. Малайзия — единственная страна Юго-Восточной Азии (за исключением Сингапура и, хоть и с оговорками, но Таиланда), где иностранец при покупке получает собственность в безусловное владение на неограниченный срок. Однако существует минимальный «порог» входа на местный рынок: гражданин другой страны может приобрести жильё не дешевле определенной суммы. В зависимости от штата для обладателей визы MM2H эта сумма варьируется в пределах $86 000 до $740 000 (только в Кедахе нет минимального порога). Для остальных иностранцев жильё должно быть не дешевле $98 500, а в Селангоре эта цифра доходит также до $740 000.

Сейчас для зарубежных граждан в стране действует выгодная ипотечная программа, что в сумме с улучшением потребительских настроений позволяет иностранцам с оптимизмом относиться к приобретению жилья в Малайзии. Местные власти прилагают немало усилий, чтобы привлечь инвесторов из других государств на местный рынок.

Иностранцы не ограничены типом приобретаемого жилья, но не могут купить недвижимость в определенной ценовой категории, на землях Malaysian Reseved Land, а также представляющую национальный интерес. Здесь также есть два вида покупки: freehold (полное владение) и leasehold (долгосрочное пользование на 99 лет). Но перепродать свою собственность раньше, чем через три года после заключения сделки, иностранный владелец не имеет права.

Доходность от сдачи жилья в долгосрочную аренду варьируется в пределах 7 — 10% годовых.

Туристическая виза. Как и в других азиатских странах, в Малайзии существует «коридор» безвизового въезда, который для белорусов, россиян и украинцев составляет 30 дней: по прибытию в аэропорт в паспорт бесплатно ставят штамп. Если вы планируете более продолжительное пребывание в стране, двухмесячную визу придётся оформлять заранее через Консульство. После на месте срок её действия можно продлить ещё на два месяца.

Как переехать в Малайзию

Чтобы получить вид на жительство в стране, можно воспользоваться одним из вариантов:

— Трудоустройство. Реальный вариант только для высококвалифицированных иностранцев в возрасте от 27 лет с опытом не менее трех лет. В Малайзии постоянно требуются врачи, учителя, IT-специалисты (не младше 23 лет и с опытом от двух лет), инженеры, специалисты в области туризма, газо— и нефтедобычи. Также требуется свободно владеть английским языком, так как из-за многообразия культур большинство людей здесь говорят именно на нём.

Визу выдают на 3 — 5 лет. При смене работодателя документ потребуется оформить заново. Сделать это можно, не покидая страны.

— Учёба. Действует как в отношении вас, так и ваших детей. Если вы поступаете в местный вуз, готовьтесь платить в год порядка $5 000 — 6 000. Международная школа для ребенка обойдётся в $1 500 — 3 000. В обоих случаях выдаётся годовая виза с возможностью продления на месте. Есть также вариант пройти языковые курсы в стране, на которые потребуется примерно в $800 за три месяца (виза выдаётся только на полгода).

— Собственный бизнес. Надёжный, но дорогостоящий вариант. Если сопутствующие расходы потянут всего на $400, то уставной капитал при открытии собственной компании в Малайзии должен составлять минимум $40 000 на человека. Также учтите, что в состав совета директоров обязательно должен входить малаец. Исключением является только IT-компания, в которой могут быть одни иностранцы, которой не потребуется платить налоги несколько лет и проходить сложные процедуры при оформлении рабочих виз для работников.

Есть вариант открыть оффшорную компанию на острове Лабуан и получить визу на два года. В данном случае расходы более скромные: $2 500 на регистрацию, $1 000 на визу для директора и по $300 за визы для членов семьи.

— Замужество. Тут есть свои нюансы: на гражданство может рассчитывать только иностранка, вышедшая замуж за малайца. Если все наоборот (брак заключается между малайкой и иностранцем), возможно получение только долгосрочной визы. Но даже при таком раскладе иностранку лишат гражданства, если брак распадётся меньше чем за два года. К тому же, придётся отказаться от паспорта своей страны и, возможно, принять ислам, так как большинство местных жителей — мусульмане.

— My Second Home (MM2H). Инвестиционная программа, позволяющая получить заявителю и членам его семьи 10-летнюю визу в страну. В зависимости от возраста условия слегка разнятся: инвестор до 50 лет должен располагать активами не менее чем в $135 000 и иметь ежемесячный заработок от $3 000; старше 50 лет — $95 000 и $3 000 соответственно.

После условного одобрения заявитель в возрасте до 50 лет должен внести на счёт в местном банке не меньше $80 000 (половину можно снять через год, половина остаётся до конца действия визы); старше 50 лет — $40 000 (можно снять $13 000 через год).

Как видим, для переезда в страны Юго-Восточной Азии можно найти множество оснований. Главное — решить, в каком государстве вы хотите обосноваться, и для начала пожить здесь, ограничившись туристической визой. Менталитет, культура, традиции, уклад жизни у азиатов коренным образом отличаются, как и влажный тропический климат, к которому адаптируешься далеко не с первого дня. Потому для начала лучше оценить здесь жизнь «изнутри», а после принимать окончательное решение. В любом случае, остаться в любом из этих мест на некоторое время — отличный опыт и возможность получить новые знания и впечатления.

Автор Виктория Закирова

Фото pixabay.com; база Prian.ru