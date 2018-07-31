Сестрам-убийцам Хачатурян вызвали скорую в СИЗО Девушкам, которые жестоко расправились со своим отцом, потребовалась перевязка. Подозреваемые в убийстве родного отца попросили о медицинской помощи. В СИЗО вызвали сотрудников скорой. Оказалось, что сестрам Хачатурян нужна была только перевязка: во время жестокой расправы над своим родителем они получили повреждения. В том числе и колото-резанные раны. В остальном состояние здоровья девушек 17, 18 и 19 лет не вызывает опасений у медиков. Второго августа состоится слушание об аресте сестер-убийц, и их самочувствие не противоречит содержанию под арестом. Подозреваемые называют убийство отца самообороной. Якобы он набросился с ножом на одну из девушек и ранил ее. Две другие сестры заступились за нее, и это закончилось убийством. Следствие словам подозреваемых не верит. По мнению криминалистов, мужчина не ожидал, что дочери нападут на него. Не исключено, что он вообще спал, когда девушки стали наносить ему удары ножом. Отец девушек скончался от 40 ранений на лестничной клетке, когда пытался убежать от своих убийц. Сестры называют произошедшее самообороной. Якобы отец сделал из них рабынь. Не разрешал ходить в школу, бил, а одну даже изнасиловал. Они жаловались, но он уладил этот вопрос благодаря покровителям в правоохранительных органах. Полиция считает, что девушки лгут, так как их слова не соответствуют действительности. «За прошлый и этот годы не было ни одного обращения из квартиры, где произошло убийство», — прокомментировали в ГУ МВД России по г. Москве.
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