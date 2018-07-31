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30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте
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30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Громкое убийство в Москве: три сестры нанесли больше 30 ударов ножом своему отцу. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Но несколько часов назад их отвозили домой, где все произошло, чтобы провести следственный эксперимент.
На следственный эксперимент их привозят по очереди: сначала старшую Кристину, следом Ангелину. Перед тем, как заедет третий автозак с несовершеннолетней Марией, во дворе появится мать сестер Хачатурян — Аурелия.
Они прячут лицо, отворачиваются от телекамер. Им предстоит снова пережить тот вечер, когда с особой жестокостью три сестры убили своего отца.
В подъезд никого не пускают, выставлено оцепление. Подследственных заводят в лифт, поднимают сначала на четвертый этаж, потом пешком по лестнице спускают на третий, где и произошло убийство.
Кажется, все уже объяснили: отец — тиран и деспот — издевался над ними. Об этом говорили и соседи, которые не раз слышали крики.
— Я слышала, как он ее бил! Я ее соседка.
Лера Керн вместе с Кристиной Хачатурян училась в медучилище. Впрочем, девушку на занятиях видели редко.
"Ее не было на учебе очень часто. Практически никогда. Про отца она никогда ничего не говорила", — рассказывает Лера Керн, однокурсница Кристины Хачатурян.
В школу тоже почти не ходили — за год раз семь, не больше. Говорили, что отец не пускает. Он и правда не пускал.
— Правда, что они в школу не ходили?
— Конечно! Потому что они вместо того, чтобы в школу пойти, я потом фотографии покажу, что они делали!
Брюс Хлебников, давний друг семьи Михаила Хачатуряна, показывает сохраненные фотографии на странице младшей Марии. Совсем не детское фото жесткого эротического содержания.
— Вы понимаете, что им нравится? Вам такие фотографии нравятся у этих невинных девочек?
Брюс уверен: именно из-за таких нездоровых увлечений дочерей Михаил приходил в ярость. Впрочем, ярость отца выходила далеко за пределы допустимого, громкие крики слышал весь двор.
— Как вам не стыдно! Он изверг был! Над всеми издевался.
Девушки часто появлялись с синяками и ссадинами. По некоторым данным старшая сестра в отделении полиции сообщила еще и об изнасиловании. Что бы ни происходило за закрытыми дверями семьи Хачатурянов, и почему никто не вмешивался в семейный конфликт, теперь предстоит разбираться следствию. Скандалы закончились трагедией. Михаила Хачатуряна сегодня похоронили на Вешкинском кладбище. Три сестры находятся в следственном изоляторе.
"То, что они нам рассказали — это ужасные вещи. Отец систематически их избивал, не пускал их в школу, за весь учебный год они были там всего 7 раз", — рассказывает Иван Мельников.
Родные девушек, а семья у них большая, наотрез отказались оплачивать адвокатов. У девушек государственные защитники, которых назначил суд. Во всех тонкостях этой непростой семейной истории предстоит разобраться следствию.
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