30 ударов ножом: сестры-убийцы побывали на следственном эксперименте

Громкое убийство в Москве : три сестры нанесли больше 30 ударов ножом своему отцу. Сейчас все трое находятся в изоляторе временного содержания. Но несколько часов назад их отвозили домой, где все произошло, чтобы провести следственный эксперимент.

На следственный эксперимент их привозят по очереди: сначала старшую Кристину, следом Ангелину. Перед тем, как заедет третий автозак с несовершеннолетней Марией, во дворе появится мать сестер Хачатурян — Аурелия.

Они прячут лицо, отворачиваются от телекамер. Им предстоит снова пережить тот вечер, когда с особой жестокостью три сестры убили своего отца.

В подъезд никого не пускают, выставлено оцепление. Подследственных заводят в лифт, поднимают сначала на четвертый этаж, потом пешком по лестнице спускают на третий, где и произошло убийство.

Кажется, все уже объяснили: отец — тиран и деспот — издевался над ними. Об этом говорили и соседи, которые не раз слышали крики.

— Я слышала, как он ее бил! Я ее соседка.

Лера Керн вместе с Кристиной Хачатурян училась в медучилище. Впрочем, девушку на занятиях видели редко.

"Ее не было на учебе очень часто. Практически никогда. Про отца она никогда ничего не говорила", — рассказывает Лера Керн, однокурсница Кристины Хачатурян.

В школу тоже почти не ходили — за год раз семь, не больше. Говорили, что отец не пускает. Он и правда не пускал.

— Правда, что они в школу не ходили?

— Конечно! Потому что они вместо того, чтобы в школу пойти, я потом фотографии покажу, что они делали!

Брюс Хлебников , давний друг семьи Михаила Хачатуряна, показывает сохраненные фотографии на странице младшей Марии. Совсем не детское фото жесткого эротического содержания.

— Вы понимаете, что им нравится? Вам такие фотографии нравятся у этих невинных девочек?

Брюс уверен: именно из-за таких нездоровых увлечений дочерей Михаил приходил в ярость. Впрочем, ярость отца выходила далеко за пределы допустимого, громкие крики слышал весь двор.

— Как вам не стыдно! Он изверг был! Над всеми издевался.

Девушки часто появлялись с синяками и ссадинами. По некоторым данным старшая сестра в отделении полиции сообщила еще и об изнасиловании. Что бы ни происходило за закрытыми дверями семьи Хачатурянов, и почему никто не вмешивался в семейный конфликт, теперь предстоит разбираться следствию. Скандалы закончились трагедией. Михаила Хачатуряна сегодня похоронили на Вешкинском кладбище. Три сестры находятся в следственном изоляторе

"То, что они нам рассказали — это ужасные вещи. Отец систематически их избивал, не пускал их в школу, за весь учебный год они были там всего 7 раз", — рассказывает Иван Мельников

Родные девушек, а семья у них большая, наотрез отказались оплачивать адвокатов. У девушек государственные защитники, которых назначил суд. Во всех тонкостях этой непростой семейной истории предстоит разобраться следствию.