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Конец эпохи: в Самаре рабочие убрали торговые ряды на рынке «Шапито»
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Конец эпохи: в Самаре рабочие убрали торговые ряды на рынке «Шапито» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Некоторые павильоны разбирают по частям
В понедельник, 30 июля, рабочие приступили к разбору павильонов на рынке «Шапито» в Промышленном районе. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
— Утром шел, здесь продавали продукты и разные скобяные изделия — розетки, шурупы, гвозди, — рассказал горожанин. — Вечером пригнали технику и начали разбирать. Что могли, то уже вывезли, а к некоторым павильонам с кувалдой и ломом подходят. Все, конец эпохе? Что будет дальше?
Павильоны поднимают краном
Весной 2016 года мэрия Самары разрешила построить торговый центр на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. По планам, площадь объекта превышает 2000 квадратных метров. Его возведение одобрили горожане на публичных слушаниях.
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