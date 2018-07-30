Конец эпохи: в Самаре рабочие убрали торговые ряды на рынке «Шапито»

Некоторые павильоны разбирают по частям

В понедельник, 30 июля, рабочие приступили к разбору павильонов на рынке «Шапито» в Промышленном районе. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Утром шел, здесь продавали продукты и разные скобяные изделия — розетки, шурупы, гвозди, — рассказал горожанин. — Вечером пригнали технику и начали разбирать. Что могли, то уже вывезли, а к некоторым павильонам с кувалдой и ломом подходят. Все, конец эпохе? Что будет дальше?

Павильоны поднимают краном

Весной 2016 года мэрия Самары разрешила построить торговый центр на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. По планам, площадь объекта превышает 2000 квадратных метров. Его возведение одобрили горожане на публичных слушаниях.

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