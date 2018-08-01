Топ-менеджер HR-компании уволилась из-за поста про «офисных бегемотих»

Исполнительный директор (СЕО) HR-компании Grintern Мария Паршина объявила, что увольняется. Несколько дней назад она написала пост, в котором посоветовала кадровикам набирать в коллективы больше «девушек размера 42−44», а не только «офисных бегемотих».

Мы с фаундерами бизнеса Grintern, Анастасией Сантар (основатель компании. — Прим.) и ее мужем пришли в результате к тому, что нам необходимо расстаться. Ввиду произошедшей истории и поднявшегося общественного резонанса я считаю, что мне надо дистанцироваться от компании Grintern, — сообщила Паршина.

Бывшая сотрудница Grintern подчеркнула, что не видит ничего плохого в том, что мужчины и женщины ищут отношений и флирта на работе.

Безотносительно темы низкой социальной ответственности, плохо ли то, что молодые люди хотят любить и заниматься любовью? Мне кажется — нет! Мы современное толерантное общество, или страна запретов, где секс только в браке, для зачатия детей и под одеялом? Мальчику понравилась девушка. Его коллега по работе. Где тут ужас, в чем кошмар? — написала она в Facebook.

Мария планирует основать собственное Employer branding агентство и помогать другим компаниям привлекательно выглядеть в глазах потенциальных сотрудников.

На прошлой неделе Паршина рассказала в Facebook о жалобах знакомых мужчин на офисные корпоративы. В одном случае мужчины после праздника не могли «забрать к себе» [домой] понравившуюся коллегу. Сотрудникам другой компании было не с кем потанцевать, так как дамы были «в два раза больше», чем мужчины.

Бывшая сотрудница Grintern заявила, что менеджерам по персоналу следует заботиться о своих работниках и «разбавлять офисных бегемотих девочками размера 41−42». Пост привлек внимание интернет-пользователей. Многие назвали его сексистским.

Основатель компании Анастасия Сартан призналась, что «ей очень жаль за произошедший инцидент». «Компания не поддерживает ни стилевую, ни содержательную часть высказываний, сделанную в данной ситуации Паршиной в качестве сотрудника компании», — отметила она.