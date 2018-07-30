Научная экспедиция отправилась на арктический остров Алджерана изучать исчезающий памятник

ТАСС , 30 июля. Группа ученых отправилась в экспедицию на остров Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа (ЗФИ), где продолжит изучения исторического памятника — лагеря американской экспедиции 1901-1902 годов под руководством Эвлина Болдуина. Территория находится под угрозой исчезновения из-за климатических изменений, сообщили в понедельник в пресс-службе национального парка «Русская Арктика».

"Мы продолжаем исследовать один из наиболее ценных исторических памятников национального парка, который будет разрушен морскими волнами в самое ближайшее время, и спасем от утраты ценные исторические предметы, свидетельствующие об эпохе первопроходцев Арктики", — приводит пресс-служба слова начальника отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгения Ермолова.

Экспедиционную группу сотрудников национального парка «Русская Арктика», Архангельского краеведческого музея и научного Центра исследований Арктики ЯНАО доставил на остров атомный ледокол «50 лет Победы», совершающий в эти дни один из круизных рейсов к Северному полюсу. Исследования руин базового лагеря американской экспедиции под руководством метеоролога Эвелина Болдуина, которая в 1901-1902 годах оттуда пыталась достичь Северного полюса, начались в прошлом году. В этом сезоне в течение двух недель ученые будут продолжать работы на месте зимовья — оно является одним из самых значимых и хорошо сохранившихся исторических памятников эпохи первооткрывателей на Земле Франца-Иосифа.

"Как и в 2017 году, мы намерены работать в две смены — это позволит обеспечить круглосуточное наблюдение и безопасность в условиях возможной встречи с белыми медведями. Работать будем так же, на базе палаточного лагеря — опыт прошлого года показал, что это подходящий вариант для подобных экспедиций", — добавил Ермолов.

Около 200 предметов, которые нашли на острове прошлым летом, уже прошли камеральный этап обработки и описание. Это инструменты, судовые детали яхты «Америка», упряжь для собак и пони, предметы быта и личные вещи участников исторической экспедиции Болдуина. Предметы были очищены от загрязнений, обработаны и продезинфицированы для предотвращения дальнейшего разрушения.

Экспедиция Болдуина

Совместная норвежско-американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина направилась на Землю Франца-Иосифа в 1901 году. Главной целью было покорение Северного полюса. Судно экспедиции «Америка» встало на зимовку у острова Алджера, где было выстроено несколько хижин. Штурм полюса не состоялся, основной причиной неудачи экспедиции считают разногласия между американскими и норвежскими участниками.

Экспедиция вернулась в Европу в 1902 году. Стоянкой и продовольственным складом впоследствии пользовались участники других арктических экспедиций. До настоящего времени в полуразрушенном состоянии сохранились хижины, ящики из-под продовольствия. На месте зимовки находили даже зерна кофе.