Здание мясной биржи XIX века на юго-востоке Москвы признано памятником архитектуры

МОСКВА , 1 августа. / ТАСС /. Кирпичное одноэтажное строение в стиле промышленной эклектики, построенное при Московских городских бойнях в 1886-1888 годах, признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Этот огромный промышленный комплекс поражал современников не только своей чистотой и опрятностью, но и масштабом — он представлял своеобразный городок из порядка 50 кирпичных построек, а также башни для хранения воды.

В первоначальном виде сохранилось лишь одноэтажное кирпичное здание мясной биржи, предназначавшееся для проведения торгов, аукционов и совершения деловых сделок, а также фрагмент ограды с пилонами ворот в Сибирском проезде. Теперь эти объекты под охраной государства", — приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Отмечается, что комплекс зданий был возведен по проекту архитектора Александра Обера в 1880-х годах по инициативе московского градоначальника Николая Алексеева . Комплекс строений решал острый санитарный вопрос, а также позволил организовать централизацию мясной торговли и полный контроль забоя скота городскими властями.

"После завершения строительства комплекс боен включал в себя места для забоя свиней и коров, кожевенные амбары, альбуминный завод, а также здания администрации, казармы для бойцов, бани и прачечной для работников. Бойни имели канализацию, водопровод, холодильники, асфальтовые полы и частичную механизацию производства", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию, оформление которого характерно для второй половины XIX века, охрану государства: его нельзя снести, все ремонтные или реставрационные работы проводятся под контролем и после согласования с департаментом культурного наследия.