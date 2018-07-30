В Самарской области назначен начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией 

О его послужном списке ничего не сообщается, на момент публикации новости даже фотографии нового начальника подразделения в разделе «Структура» не наблюдалось.
Однако, судя по всему, Дмитрий Семенов уже длительное время работает в подразделении, которое теперь возглавил. В 2016 году СМИ города Тольятти делали с ним интервью, тогда он занимал пост начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями У МВД России по г. Тольятти.
До этого в 2013 году он рассказывал Волга Ньюс о борьбе с контрафактным алкоголем, будучи руководителем 3-го оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в службе в 2014 году Семенов был награжден Почетной грамотой МВД России.
Напомним, его предшественник на новом посту Михаил Яркин из команды бывшего начальника ГУ МВД Сергея Солодовникова проработал в должности с 2015 года. Этой весной в ведомстве прошла волна кадровых перестановок.