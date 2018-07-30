На улице Коминтерна провели санитарную обрезку деревьев

Коммунальщики Бабушкинского района провели санитарную обрезку деревьев возле дома № 9, к. 1, по улице Коминтерна.

Ранее с сообщением о необходимости санитарных работ на портал «Наш город» обратился местный житель.

После обрезки пользователь получил ответ от главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева

«Проведены работы по санитарной обрезке деревьев. В настоящее время замечания устранены, сухие ветви срезаны, зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.

Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)