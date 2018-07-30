Ещё
На улице Коминтерна провели санитарную обрезку деревьев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На улице Коминтерна провели санитарную обрезку деревьев 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Коммунальщики Бабушкинского района провели санитарную обрезку деревьев возле дома № 9, к. 1, по улице Коминтерна.
Ранее с сообщением о необходимости санитарных работ на портал «Наш город» обратился местный житель.
После обрезки пользователь получил ответ от главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева.
«Проведены работы по санитарной обрезке деревьев. В настоящее время замечания устранены, сухие ветви срезаны, зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии», — говорится в ответе.
Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)
Управа района Бабушкинский: последние новости
Новые дома в Бабушкинском приняли первых переселенцев по программе реновации Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений Парковую зону вдоль Яузы очистили от мусора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко122
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Россиянам окончательно испортили лето53
Жестокая расправа над туристами попала на видео132
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение