Морской салон будет проходить в Приморье раз в два года

Первый морской салон проходил в Приморье три дня.

Первый Международный дальневосточный морской салон в Приморье прошел с успехом, и планируется, что мероприятие будет в дальнейшем проходить раз в два года. Об этом сообщил директор департамента промышленности Приморского края Алексей Пикалов на пресс-конференции в понедельник, 30 июля.

Морской салон проходил в Приморье три дня — с 26 по 28 июля по инициативе главы Приморья Андрея Тарасенко . В мероприятии приняли участие более 1000 человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В выездных мероприятиях салона, его деловой и культурной программах были задействованы представители 21 страны. Всего на площадке Международного дальневосточного морского салона прошло более 15 деловых мероприятий.

«Главной целью салона было обеспечение связей между компаниями-участниками, которые повлекут за собой новые контракты», — отметил Алексей Пикалов.

В дни Морского салона был заключен ряд соглашений. Так, ССК «Звезда» и ПАО «Уралмашзавод» заключили договор поставки двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый. Мостовые краны будут использоваться при сборке объемных секций и блоков носовой части, машинного отделения, а также грузовых помещений судов. Оснащение верфи современным крановым оборудованием позволит значительно расширить производственные мощности «Звезды» и обеспечит предприятию полный технологический цикл производства.

Также на МДМС–2018 подписано соглашение о продвижении и внедрении судовых лакокрасочных материалов между АО «Русские краски» и «ДАЛЬЛАК». Компания «Русские краски» разрабатывает комплекс судовых красок в кооперации с Санкт-Петербургским технологическим институтом. Подписанное соглашение направлено на реализацию программы импортозамещения в судостроении и судоремонте.

В ходе деловой программы участники Морского салона обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Отдельный блок мероприятий был посвящен инструментам регулирования отрасли. Гости салона приняли участие в живых дискуссиях о применении цифровых технологий, трекинге судов, блокчейне.

Для жителей и гостей Владивостока в дни Морского салола по поручению главы Приморья была подготовлена разнообразная культурная программа. Для открытого посещения были открыты катер серии „Грачонок“, гидрографическое судно „Виктор Фалеев“, корвет „Совершенный“, учебные парусники „Паллада“ и „Надежда“, танкер ледового класса „РН Сахалин“, также можно было посмотреть катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 120, построенные в Приморье, и другие суда, пришвартованные к причалам Тихоокеанского флота.

»По нашим оценкам, выставку судов посетили более 5 тысяч человек», — отметил Алексей Пикалов.

По словам заместителя директора департамента культуры Анны Гоголевой, культурная программа в дни МДМС включила в себя все лучшее с морской спецификой. Экспозиции были организованы в музее имени Арсеньева и Приморской государственной картинной галерее. Театр Молодежи представил спектакль «Алые паруса», на острове Русском в пленэре приняли участие 10 художников, которые рисовали морские пейзажи.