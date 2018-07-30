Центр социального обслуживания организует для соколинцев экскурсию в «Царицыно»

Для жителей и гостей столицы в музее-заповеднике проводятся праздники, образовательные, познавательные и развлекательные мероприятия.

Сотрудники районного филиала территориального центра социального обслуживания «Сокольники» приглашают жителей Соколиной горы на экскурсию в музей-заповедник «Царицыно», которая состоится девятого августа. Запись — по телефону: +7 (495) 366-31-30. Экскурсия начнется в 10:45.