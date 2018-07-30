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Центр социального обслуживания организует для соколинцев экскурсию в «Царицыно»
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Центр социального обслуживания организует для соколинцев экскурсию в «Царицыно» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Для жителей и гостей столицы в музее-заповеднике проводятся праздники, образовательные, познавательные и развлекательные мероприятия.
Сотрудники районного филиала территориального центра социального обслуживания «Сокольники» приглашают жителей Соколиной горы на экскурсию в музей-заповедник «Царицыно», которая состоится девятого августа. Запись — по телефону: +7 (495) 366-31-30. Экскурсия начнется в 10:45.
Напомним, что в конце XIX века усадьба была одним из самых популярных дачных мест. Именно здесь отдыхали известные литераторы — Чехов, Тютчев, Бунин и Достоевский, — многие другие известные лица Москвы. В начале XX века число дачных участков превысило тысячу единиц. Сегодня усадьба — это уникальный, крупнейший комплекс с культурно-историческими и музейно-выставочными достопримечательностями. Природное убранство Царицына дополняет культурный ансамбль.
Фото: mos.ru.
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