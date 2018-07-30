За что американский промышленник получил гитлеровский орден

80 лет тому назад знаменитый американский промышленник и предприниматель Генри Форд был награждён Орденом Заслуг германского орла — высшей наградой Третьего Рейха для иностранцев. Историки отмечают, что в биографии автомобильного магната, прославившегося на весь мир своим талантом оптимизатора, были и тёмные страницы. О связях американского бизнеса с гитлеровской Германией — в материале RT.

Генри Форд родился 30 июля 1863 года под Детройтом. Его отец переехал в США из Ирландии , а мать происходила из семьи бельгийских эмигрантов. Родители Генри занимались сельским хозяйством и рассчитывали, что он пойдёт по их стопам, но Форд-младший терпеть не мог работу на земле. В 1876 году умерла мать Генри, которую он очень сильно любил, и единственная ниточка, связывавшая его с родительской фермой, оборвалась.

Промышленник и изобретатель

Ещё будучи подростком Генри научился ремонтировать часы, и чем старше он становился, тем сильнее тянулся к технике. В 1891 году он устроился работать инженером-механиком в «Электрическую компанию Эдисона», и через некоторое время стал главным инженером фирмы. Форд зарабатывал достаточно для того, чтобы начать собственные технические эксперименты, и в 1893—1896 году занялся работой над созданием собственного автомобиля. В 1899 году Форд покинул прежнее место работы и стал соучредителем «Детройтской автомобильной компании», однако не нашёл взаимопонимания с партнёрами и покинул её в 1901-ом. Спустя два года он основал «Форд Мотор Компани».

Несколько лет ушло у Форда на защиту от нападок конкурентов. Его пытались обвинить в нарушении лицензионного и патентного права, однако промышленник смог доказать, что использует двигатель другой конструкции и опровергнуть все выдвинутые против него обвинения.

В 1908 году ему принесла успех модель автомобиля Ford T, а ещё через два года он смог позволить себе построить самый современный на тот момент автомобильный завод в мире, на котором с 1913 года начал испытывать сборочный конвейер. Вопреки популярным заблуждениям, конвейеры использовались и до Форда, однако он впервые применил их для производства такого сложного механизма, как автомобиль. Сроки сборки машин сократились в несколько раз.

В 1914 году Генри Форд позволил себе ввести на своих заводах самую высокую минимальную заработную плату в США — 5 долларов в день и построил для работников комфортабельный посёлок. Но кроме зарплаты каждый сотрудник завода получал ещё и свою долю прибыли. Благодаря этому Форд смог перетянуть к себе лучших рабочих с других заводов.

В 1926 году Форд стал внедрять на своих предприятиях 8-часовой рабочий день и пятидневную рабочую неделю. При этом Форд был настоящим врагом профсоюзного движения, считая, что оно не заинтересовано в росте производительности труда из-за борьбы с потенциальной безработицей. Поэтому его компания стала последней из крупных американских корпораций, на предприятиях которой возникли профсоюзы.

В 1930-е годы на фоне конфликтов с профсоюзным движением и партнёрами, Генри Форд передал компанию под управление своему сыну Эдселу и отошёл от дел, став сугубо частным лицом. Однако его достижения и идеи продолжали активно внедряться и обсуждаться по всему миру. Причем, порою они касались далеко не только промышленности и предпринимательства. Речь идет, в частности, о достаточно близких связях Генри Форда с нацистским движением.

«Тёмная сторона»

30 июля 1938 года, в день 75-летия, Генри Форд был официально награждён Орденом Заслуг германского орла (Железный крест) — высшим орденом Третьего Рейха, который вручали иностранным гражданам.

Константин Блохин. «Что тут сказать? Генри Форд являлся, вне всякого сомнения, экстраординарной личностью, однако у него была и тёмная сторона. Он был известным антисемитом», — рассказал RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Историк и писатель Константин Залесский в беседе с RT подчеркнул, что это награждение было не совсем обычным.

«Нужно понимать, что Орден Заслуг германского орла не был стандартной государственной наградой, которую вручают за какое-то конкретное достижение. Это был не государственный, а партийный орден, придуманный изначально для обмена наград с Муссолини. При награждении Орденом Заслуг германского орла оценивались не конкретные действия, а расположенность гитлеровского режима к тому или иному человеку», — отметил он.

По словам эксперта, Генри Форд долгое время занимал достаточно яркие пронацистские позиции.

«Не то чтобы он являлся адептом конкретно НСДАП. Однако он выступал с антиеврейскими заявлениями и делал это ещё до прихода к власти в Германии национал-социалистов. В 1920-е, когда Гитлер ещё не занимал значимых позиций в немецком обществе, Форд уже выпускал книги и писал статьи антиеврейской направленности. В частности, он распространял «Протоколы сионских мудрецов». Со временем Форд стал оказывать финансовую поддержку НСДАП. Кроме того, он присутствовал в Германии в качестве инвестора, помогал поднимать немецкую промышленность. Но всё же награда 1938 года была присуждена ему, пожалуй, не конкретно за вклад в перевооружение германской армии, а за его настроения и идеи», — подчеркнул Константин Залесский.

Эксперт отметил, что Генри Форд был единственным американцем, которого Адольф Гитлер лично в позитивном ключе упомянул в своей «Майн Кампф».

Также нацистский фюрер ценил американского промышленника за то, что он изобрёл технологию быстрой и простой сборки автомобилей — Гитлер считал, что это поможет Германии прийти к мировому господству. Лидер нацистов называл Форда своим вдохновителем и держал его портрет в своей мюнхенской резиденции.

Ничего личного — просто бизнес

«Однако не следует забывать, что вклад Форда в германскую промышленность на самом деле был меньше, чем вклад других американских корпораций, например, той же General Motors », — отметил Константин Залесский.

По его словам, американский бизнес в 1930-е годы сделал огромные инвестиции в немецкую экономику и перевооружение германской армии, однако в ходе Второй мировой войны активы компаний из США в Третьем Рейхе были «заморожены» и перешли под управлением нацистского государства. В то же самое время владельцы этих активов старались демонстрировать свою лояльность официальному Вашингтону и активно работали на американскую «оборонку».

«Нужно также помнить о том, что в 1930-е годы Форд отошёл от дел, и являлся просто частным лицом вплоть до 1943 года, когда он в связи со смертью сына на некоторое время вынужден был вернуться в бизнес. Но к этому времени он уже публично дистанцировался от антисемитских взглядов, которые могли принести ему серьезные проблемы», — заметил эксперт.

Константин Блохин также подчеркнул, что другие представители американского бизнеса сотрудничали с гитлеровским режимом активнее Форда.

«В частности, в средствах массовой информации в своё время были обнародованы данные о том, что дед Джорджа Буша — Прескотт Буш, работая в Union Banking, был, по сути дела, причастен к финансированию нацистов. Однако в 1942 году сотрудничество было полностью свёрнуто, и об этой истории все поспешили забыть», — рассказал он.

В 1983 году американский писатель Чарльз Хайэм опубликовал книгу «Торговля с врагом», в которой на основании найденных им в архивах документов обвинил ряд известных корпораций США в сотрудничестве с Третьим Рейхом уже после начала Второй мировой войны. Помимо Форда, Хайэм уличил в партнёрстве с нацистами через нейтральные страны американские энергетические, финансовые и телекоммуникационные компании, принадлежащие Рокфеллерам, Морганам и другим влиятельным бизнес-династиям США.

«Сотрудничество с гитлеровской Германией было поставлено у американских промышленников и предпринимателей на широкую ногу. И это не конспирологические теории из жёлтой прессы, эти вещи открыто публикуются даже на Западе», — резюмировал эксперт.