Власти Малайзии заявили, что к исчезновению Боинга-777 причастна «третья сторона»

Среди возможных версий, также рассматривается вариант с пилотом самоубийцей, который так решил свести счеты с жизнью.

Сегодня правительство Малайзии сообщило, что незадолго до исчезновения рейса MH370, безо всяких видимых причин лайнер внезапно изменил курс. А потом находился в воздухе еще семь часов. Специалисты на земле получали информацию о работе его двигателей. Видимо те, кто взял штурвал на себя, об этой особенности не знали.

Поисковую операцию вели совместно 26 государств, она обошлась в 200 миллионов долларов. И эти усилия увенчались лишь обнаружением фрагментов крыльев и двери самолета. Причем обломки разделяли тысячи километров. Ничего серьезного как черные ящики или части фюзеляжа так и не было обнаружено.

Официальный Куала-Лумпур считает, что к изменению курса может быть причастна какая-то третья сторона. Но никак это не детализирует. Ключевыми предположениями о причинах трагедии остается версия — о пилоте самоубийце, который так решил свести счеты с жизнью, а также угон террористами. В результате чего лайнер был сбит вооруженными силами США , опасавшимся повторения 11 сентября. В пользу последнего говорит то, что на борту находились два гражданина Ирана с подложными паспортами.