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Власти Малайзии заявили, что к исчезновению Боинга-777 причастна «третья сторона»
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Власти Малайзии заявили, что к исчезновению Боинга-777 причастна «третья сторона» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Среди возможных версий, также рассматривается вариант с пилотом самоубийцей, который так решил свести счеты с жизнью.
Сегодня правительство Малайзии сообщило, что незадолго до исчезновения рейса MH370, безо всяких видимых причин лайнер внезапно изменил курс. А потом находился в воздухе еще семь часов. Специалисты на земле получали информацию о работе его двигателей. Видимо те, кто взял штурвал на себя, об этой особенности не знали.
Поисковую операцию вели совместно 26 государств, она обошлась в 200 миллионов долларов. И эти усилия увенчались лишь обнаружением фрагментов крыльев и двери самолета. Причем обломки разделяли тысячи километров. Ничего серьезного как черные ящики или части фюзеляжа так и не было обнаружено.
Официальный Куала-Лумпур считает, что к изменению курса может быть причастна какая-то третья сторона. Но никак это не детализирует. Ключевыми предположениями о причинах трагедии остается версия — о пилоте самоубийце, который так решил свести счеты с жизнью, а также угон террористами. В результате чего лайнер был сбит вооруженными силами США, опасавшимся повторения 11 сентября. В пользу последнего говорит то, что на борту находились два гражданина Ирана с подложными паспортами.
Напомню, восьмого марта 2014 года авиалайнер Малазийских авиалиний выполнял рейс — MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек, включая экипаж. Войдя в воздушное пространство Вьетнама, лайнер внезапно отключил транспондеры — устройства передающие информацию о местоположении самолета, и исчез с радаров, находясь на высоте 10000 метров.
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