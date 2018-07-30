Румынский политолог объяснил, почему Молдова и Румыния никогда не объединятся

Румыния не будет объединяться с Республикой Молдова , у неё нет оснований объединяться с Республикой Молдова, идея союза с Республикой Молдова не стоит затрат, полагает румынский политический аналитик Богдан Дука. В сегодняшнем выпуске еженедельника «Молдавские ведомости» он приводит аргументы.

«Я думаю, что главным образом заинтересованы в таком политическом и экономическом приключении, как союз с Молдовой, русские. Поскольку союз с Молдовой дестабилизирует Румынию, приведёт к выходу из ЕС НАТО , к экономическому краху и кризису на Балканах», — пишет Дука.

Аналитик перечисляет ряд причин бессмысленности объединения для обеих стран.

«Республика Молдова и её граждане не хотят союза с Румынией. Процент унионистов (сторонников объединения) низкий, он колеблется от 10 до 25 процентов граждан в зависимости от оптимизма или пессимизма авторов социологических исследований», — полагает политолог. Он приводит ещё одну важную деталь: «В Румынии многие обманываются идеей, что все проевропейцы (сторонники вхождения Молдовы в ЕС) — унионисты. Это иллюзия нашего общества».

«Румыния является членом Европейского союза и НАТО. Это подразумевает, что она не может изменить свои границы. Всё просто: вступив в ЕС и НАТО, мы признали существующие границы и отказались от каких-либо территориальных претензий к соседям», — приводит эксперт ещё одну причину.

Он продолжает: «Молдова — неудавшееся государство, это беднейшая страна в Европе, на много лет отставшая от Румынии. И у неё нет возможности перезагрузки: ни ресурсов, ни промышленности, ни людей».

«Румыния не может позволить себе оплачивать экономические издержки этого союза. Подумайте о том, что это означает: просто выплачивать бессарабцам пенсии по румынским стандартам. Не говоря уже об инфраструктуре, которая вся не модернизировалась с советских времен. А ведь у Румынии есть свои проблемы, связанные с отсутствием автомобильных дорог, модернизацией железной дороги для обеспечения высокой скорости, созданием аэропортов в туристических регионах и т.д.», — продолжает Дука.

«Может ли Молдова оплатить стоимость объединения? Там есть вино и… конфеты фабрики «Букурия». По большей части экономическое выживание Молдове обеспечивают связи с Россией , которые могут очень быстро закончиться в контексте объединения», — констатирует он.

Богдан Дука также акцентирует внимание на двух трудноразрешимых проблемах Молдовы: «Проблема-хард Приднестровья и проблема-софт Комрата (Гагаузии). Если в случае Приднестровья можно было бы поощрить независимость, то случай Комрата неизбежно привёл бы после объединения к федерализации Румынии».

«Молдова очень разная. Добрая часть населения Республики Молдова — русофоны. Особенно в городах. И вспомните о том, что бессарабцы — православные христиане в старом стиле, они ближе к русской духовности, чем к румынской», — отмечает Богдан Дука.

Он заключает: «Таким образом, мы должны быть реалистами… и думать не о том, как возродить иллюзии о Великой Румынии, но о том, как сделать Румынию действительно великой в границах той страны, которую мы имеем сейчас, о том, как бессарабские братья и сестры могли бы помочь нам, приобретая румынское гражданство и новую родину. Подлинный патриотизм подразумевает реализм».