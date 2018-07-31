Дорогу на улице Политотдельской в Нижнем Новгороде покрыли гранулятом

Дорогу на улице Политотдельской в Ленинском районе Нижнего Новгорода покрыли асфальтобетонным гранулятом за два дня, сообщает пресс-служба городской администрации.

26 июля на встрече с мэром Владимиром Пановым местная жительница Ирина Васина попросила обустроить эту дорогу, которая расположена в зоне индивидуальной жилой застройки.

Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко сообщил, что подрядчик ООО «СпецДорСтрой» 28 и 29 июля использовал 150 тонн гранулята для устройства дорожного полотна.

«Теперь жители улицы частного сектора, где дорога была только грунтовой, будут более комфортно добираться до своего дома», — заявил Александр Герасименко.

Напомним, что на встречу с главой города в кинотеатре «Россия» собралось больше тысячи нижегородцев. Горожане задали сорок устных вопросов и передали письменные обращения. Большая часть обращений касалась транспорта, жилищных вопросов, благоустройства и социальной сферы.