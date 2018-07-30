Дорога с твердым покрытием сделана за два дня на улице Политотдельской в Нижнем

Как рассказал 30 июля навестивший нижегородку заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко , по поручению главы города силами подрядной организации ООО «СпецДорСтрой» в течение 28-29 июля были выполнены работы по планировке и устройству дорожного полотна инертным материалом.

«Протяженность участка дороги составила 213 метров. Использовано 150 тонн гранулята. Теперь жители улицы частного сектора, где дорога была только грунтовой, будут более комфортно добираться до своего дома», — отметил он.

Напомним, во время встречи жителей Ленинского района с мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым было задано 40 устных вопросов и поступили письменные, которые в настоящее время обрабатываются сотрудниками администрации города. Встреча, на которую пришли более тысячи нижегородцев, продолжалась почти два с половиной часа.