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Путин вручил Цуканову орден Почёта
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Путин вручил Цуканову орден Почёта 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает новостное агентство Ura.ru.
Награда вручается за достижения в государственной, производственной, социальной, культурной и других сферах деятельности, которая позволила существенно улучшить условия жизни людей. Для её получения нужно уже иметь государственную награду.
Экс-глава Калининградской области Николай Цуканов в июне был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого он занимал пост помощника главы государства по вопросам местного самоуправления и возглавлял полпредство президента в СЗФО.
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