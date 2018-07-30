Путин вручил Цуканову орден Почёта 

Об этом сообщает новостное агентство Ura.ru.
Награда вручается за достижения в государственной, производственной, социальной, культурной и других сферах деятельности, которая позволила существенно улучшить условия жизни людей. Для её получения нужно уже иметь государственную награду.
Экс-глава Калининградской области Николай Цуканов в июне был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. До этого он занимал пост помощника главы государства по вопросам местного самоуправления и возглавлял полпредство президента в СЗФО.