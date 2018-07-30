Как дети Чингисхана использовали ислам в борьбе за власть

Ислам появился в Росси давно. Первой территорией, принявшей веру Мухаммеда, стали земли Дагестана , которые в 651 году захватили войска арабского Халифата. Первая мечеть в России была построена в Дербенте в VII веке. Однако в Поволжье ислам появился значительно позднее. Рассказываем, как это было.

Зарождение ислама в Поволжье

Многие российские историки, например, Татищев, полагали, что мусульманами татары и другие тюркские народы берегов Волги стали только в XV веке, а до этого ислама не знали. Эти сведения ошибочны из-за критического недостатка в тогдашней российской исторической науки каких-либо фактов о той эпохе. Тот же Татищев полагал, что в Волжской Булгарии — стране, от жителей которых и произошли современные татары, башкиры и чуваши, исповедовали брахманизм. С точки зрения современной науки это совершенно абсурдно. На самом деле ислам появился в Поволжье довольно рано: в IX-X веках, и стал государственной религией Волжской Булгарии в 922 году. Эта страна имела тесные связи с Арабским Халифатом, Хорасаном и державой Саманидов, поэтому во многом попадала под его влияние. Арабские проповедники часто посещали страну. Поэтому в конце IX — начале X веков булгарские купцы и знать интересовались исламом и переходили в него. Впрочем, в Булгарии активно интересовались и другими религиями — например, там были и православные храмы. При этом основная масса простолюдинов продолжала исповедовать степное язычество предков — тенгрианство. Булгарский хан Алмыш тогда пытался объединить все булагрские племена и общины, и освободиться от власти хазар-иудеев. Хазарское иго было унизительным: например когда хазарский каган узнал о красоте дочери булгарского хана Аламыша, он потребовал отдать ее себе в жены, и получив отказ, послал в Булгарию карательную экспедицию.

Принятие ислама булгарами

Освобождение булгар от хазар удалось во многом благодаря исламу. Во-первых, хан Алмыш консолидировал с помощью ислама булгарскую знать и интеллигенцию. Во-вторых, когда Алмыш решил сделать ислам официальной религией Булгарии, он обратился за помощью в Багдад, к абассидскому халифу ал-Муктадиру. Халиф был заинтересован в распространении и поддержании ислама. Арабы не бросили в беде новообращенных единоверцев, и послали на берега Волги большое посольство из ученых, проповедников и строителей. 21 мая 922 года — дата прибытия этого посольства в Булгар, и считается датой обращения татар в ислам. В 986 году, когда князь Владимир выбирал новую веру для Руси, исламская инициатива исходила именно из Волжской Булгарии. Но, как это было и на Руси с православием, простые жители Булгарии не спешили принимать новую веру. Многие историки, например, И. Л. Измайлов, отмечают, что булгарское общество на первых парах неспешной исламизации оставалось языческим, но с легким исламским флером — об этом свидетельствует множество археологических находок. Однако с 922 года Булгария стала полноправным исламским государством, была признана как равный партнер всеми мусульманскими державами. После включения в исламскую цивилизацию, в Булгарии начинается бурное развитие исламской науки и культуры, и новая религия начинает все активнее распространяться среди простых людей.

Ислам и монголы