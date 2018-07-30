Как дети Чингисхана использовали ислам в борьбе за власть 

Ислам появился в Росси давно. Первой территорией, принявшей веру Мухаммеда, стали земли Дагестана, которые в 651 году захватили войска арабского Халифата. Первая мечеть в России была построена в Дербенте в VII веке. Однако в Поволжье ислам появился значительно позднее. Рассказываем, как это было.
Зарождение ислама в Поволжье
Многие российские историки, например, Татищев, полагали, что мусульманами татары и другие тюркские народы берегов Волги стали только в XV веке, а до этого ислама не знали. Эти сведения ошибочны из-за критического недостатка в тогдашней российской исторической науки каких-либо фактов о той эпохе. Тот же Татищев полагал, что в Волжской Булгарии — стране, от жителей которых и произошли современные татары, башкиры и чуваши, исповедовали брахманизм. С точки зрения современной науки это совершенно абсурдно. На самом деле ислам появился в Поволжье довольно рано: в IX-X веках, и стал государственной религией Волжской Булгарии в 922 году. Эта страна имела тесные связи с Арабским Халифатом, Хорасаном и державой Саманидов, поэтому во многом попадала под его влияние. Арабские проповедники часто посещали страну. Поэтому в конце IX — начале X веков булгарские купцы и знать интересовались исламом и переходили в него. Впрочем, в Булгарии активно интересовались и другими религиями — например, там были и православные храмы. При этом основная масса простолюдинов продолжала исповедовать степное язычество предков — тенгрианство. Булгарский хан Алмыш тогда пытался объединить все булагрские племена и общины, и освободиться от власти хазар-иудеев. Хазарское иго было унизительным: например когда хазарский каган узнал о красоте дочери булгарского хана Аламыша, он потребовал отдать ее себе в жены, и получив отказ, послал в Булгарию карательную экспедицию.
Принятие ислама булгарами
Освобождение булгар от хазар удалось во многом благодаря исламу. Во-первых, хан Алмыш консолидировал с помощью ислама булгарскую знать и интеллигенцию. Во-вторых, когда Алмыш решил сделать ислам официальной религией Булгарии, он обратился за помощью в Багдад, к абассидскому халифу ал-Муктадиру. Халиф был заинтересован в распространении и поддержании ислама. Арабы не бросили в беде новообращенных единоверцев, и послали на берега Волги большое посольство из ученых, проповедников и строителей. 21 мая 922 года — дата прибытия этого посольства в Булгар, и считается датой обращения татар в ислам. В 986 году, когда князь Владимир выбирал новую веру для Руси, исламская инициатива исходила именно из Волжской Булгарии. Но, как это было и на Руси с православием, простые жители Булгарии не спешили принимать новую веру. Многие историки, например, И. Л. Измайлов, отмечают, что булгарское общество на первых парах неспешной исламизации оставалось языческим, но с легким исламским флером — об этом свидетельствует множество археологических находок. Однако с 922 года Булгария стала полноправным исламским государством, была признана как равный партнер всеми мусульманскими державами. После включения в исламскую цивилизацию, в Булгарии начинается бурное развитие исламской науки и культуры, и новая религия начинает все активнее распространяться среди простых людей.
Ислам и монголы
В первой половине XIII в. монголы получают контроль над всем Поволжьем. В 1236 году войска монгольского полководца Субэдэя, соратника Чингизхана, жестоко покоряют Булгарию. Надо сказать, что Монгольская империя того времени, хоть и имела страшную и жестокую армию, которая покоряла сильнейшие государства эпохи, но была абсолютно толерантным государством в религиозном плане. Монголы не вмешивались в вопросы веры: наоборот, они старались обеспечить в своей державе свободный обмен знаниями, которые в Средневековье накапливались именно духовенством. Благодаря религиозной толерантности, монголы пользовались инновациями и исламского, и христианского, и дальневосточного миров. А среди монгольской аристократии были и христиане, и язычники, и мусульмане, и разные вероисповедания не мешали им делать одно дело. Монголы никогда не трогали духовенство — тоже самое произошло и с Булагрией, государственность которой была разрушена, но исламская традиция сохранилась. Но когда в 1260 году империя, под властью которой жила 1/3 населения Земли, разваливается, эта традиция толерантности быстро улетучивается. Осколки империи начинают попадать под религиозное и культурное влияние покоренных народов. Выделяется китайско-монгольская империя Юань хана Хубилая, который был неравнодушен к конфуцианской культуре, туркменское государство Хулагуидов, простиравшееся от Персии до Средиземного моря, тюрко-персидский Чагатайский улус в сердце Средней Азии и булгаро-башкирская Золотая орда. В 1313 году к власти в Золотой Орде приходит хан Узбек. В междоусобной борьбе между наследниками Чингизхана, его поддержали представители сильной в Орде исламской общины. Средневековый арабский историк Аль-Бизари полагал, что на момент воцарения хан Узбек уже был мусульманином. В 1313 году Узбек утверждает ислам как государственную религию Золотой Орды. Это был логичный шаг — ислам был верой если не абсолютного большинства жителей страны, то для самой влиятельной, богатой и образованной ее части. Но несмотря на логичность и рациональность этого поступка, монгольской элите это пришлось не по вкусу, и Узбеку пришлось отрубить не один десяток знатных голов. Ордынский хан Узбек закончил дело, начатое булгарским ханом Алмышем. К концу XIV века ислам стал официальной и подлинно массовой религией Орды. Примерно в это же время из булгар, монгольских аристократов и других тюркских народов окончательно формируется татарский народ. В XV веке Орда окончательно разваливается, и на ее руинах появляются уже полностью татарские мусульманские государства с 500-летней исламской традицией — Астраханское, Крымское, Ногайское, Сибирское, Казанское ханства.