Участники и иностранные гости молодежного форума «iВолга» знакомятся с нормами ГТО

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Молодежный форум «iВолга» предоставил возможность своим участникам и гостям, в том числе из дальнего зарубежья, познакомиться со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). Фестиваль ГТО проходит с 29 по 31 июля на территории поселка городского типа Прибрежный в составе Красноглинского района города Самара

"iВолга" предоставляет возможность поучаствовать в фестивале ГТО уже четвертый год подряд. На этот раз здесь выступают команды из 14 субъектов Приволжья в составе 6 человек (3 юноши и 3 девушки) в возрасте от 18 до 30 лет.

"Основная задача — познакомить молодых людей с комплексом ГТО, вовлечь их в занятие физической культурой, — рассказал руководитель управления по реализации комплекса ГТО в области Сергей Мамонов. — Процесс выполнения заданий настолько увлекает людей, что они ставят перед собой задачу со временем выполнить нормативы. По первому дню я заметил, что многие впервые попробовали выполнить нормативы ГТО, теперь они говорят о том, что хотят получить все три знака, у них появился интерес, а это главное".

На фестивале пройдут соревнования по многоборью ГТО, в которых определятся победители и призеры в командном и личном первенствах. В программе фестиваля десять видов испытаний комплекса. В последний день фестиваля, 31 июля, будет организовано тестовое и официальное выполнение нормативов комплекса ГТО для всех участников форума, в том числе для гостей из КНР

ГТО — это модно

Мамонов рассказал, что один из рекордов фестиваля до сих пор принадлежит гостю из Китая, который без разминки, буквально в тапочках, прыгнул с места в длину на три с небольшим метра.

"Сегодня была первый раз на площадке ГТО, — рассказала Анна Корнова из Республики Мордовия . — Спорт необходим и важен, считаю, что среди молодежи должен быть популяризирован здоровый образ жизни. ГТО является хорошей возможностью быть в хорошей форме, проверять свои возможности. Для меня сегодня был дебют, я буду рада за результаты, какими бы они ни были".

Ожидается, что фестивальную площадку ГТО посетят более тысячи молодых участников форума «iВолга».