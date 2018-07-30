В Зеленоградске благоустроят проход к морю

Зеленоградске ищут подрядчика для укладки тротуарной плитки на улице Горького и благоустройства прохода к морю. Информация расположена на сайте госзакупок.

Речь идёт об участке от улицы Ленина до улицы Гагарина. Заказчиком работ выступает зеленоградская администрация. Работы должны начаться не позже чем через пять дней с момент заключения контракта и завершиться в течение месяца.

На выполнение потребуется около 2,1 млн рублей. Источник финансирования — программа конкретных дел Зеленоградского городского округа на 2018 год.