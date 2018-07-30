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В Зеленоградске благоустроят проход к морю
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В Зеленоградске благоустроят проход к морю 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Зеленоградске ищут подрядчика для укладки тротуарной плитки на улице Горького и благоустройства прохода к морю. Информация расположена на сайте госзакупок.
Речь идёт об участке от улицы Ленина до улицы Гагарина. Заказчиком работ выступает зеленоградская администрация. Работы должны начаться не позже чем через пять дней с момент заключения контракта и завершиться в течение месяца.
На выполнение потребуется около 2,1 млн рублей. Источник финансирования — программа конкретных дел Зеленоградского городского округа на 2018 год.
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