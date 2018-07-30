В карельском Беломорске в сентябре построят павильон для защиты петроглифов

"В рамках сохранения культурных ценностей в муниципальных образованиях Республики Карелия организовано строительство нового защитного павильона над объектом «Бесовы следки». Строительство объекта планируется завершить до 30 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в госкомитете Карелии по охране объектов культурного наследия, в 1968 году для комплекса петроглифов «Бесовы следки» возвели защитный павильон, но в 1999 году его пришлось закрыть из-за аварийного состояния, и наскальные рисунки стали недоступны для туристов. Наскальные изображения «Бесовы следки» как часть беломорских петроглифов были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур.

По данным пресс-службы Совбеза, также в Беломорске возле здания музея Карельского фронта завершается установка монумента «Воину — освободителю». Торжественное открытие монумента состоится 30 сентября 2018 года в день освобождения Карелии от немецко-фашистской оккупации.