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В карельском Беломорске в сентябре построят павильон для защиты петроглифов
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В карельском Беломорске в сентябре построят павильон для защиты петроглифов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новый защитный павильон над группой древних наскальных рисунков (петроглифов) «Бесовы следки» в карельском городе Беломорск планируют построить до конца сентября текущего года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета безопасности России, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.
"В рамках сохранения культурных ценностей в муниципальных образованиях Республики Карелия организовано строительство нового защитного павильона над объектом «Бесовы следки». Строительство объекта планируется завершить до 30 сентября 2018 года", — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в госкомитете Карелии по охране объектов культурного наследия, в 1968 году для комплекса петроглифов «Бесовы следки» возвели защитный павильон, но в 1999 году его пришлось закрыть из-за аварийного состояния, и наскальные рисунки стали недоступны для туристов. Наскальные изображения «Бесовы следки» как часть беломорских петроглифов были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур.
По данным пресс-службы Совбеза, также в Беломорске возле здания музея Карельского фронта завершается установка монумента «Воину — освободителю». Торжественное открытие монумента состоится 30 сентября 2018 года в день освобождения Карелии от немецко-фашистской оккупации.
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