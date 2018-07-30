В Твери освятили погоны курсантам-первокурсникам академии ВКО 

Днём 28 июля перед центральным корпусом Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошёл ритуал вручения первых курсантских погон абитуриентам, поступившим на обучение в академию ВКО. На мероприятии присутствовали родители и родственники курсантов, сами первокурсники, преподаватели, духовенство и приглашенные гости.
Сам ритуал освящения и вручения погон состоял из нескольких этапов:
построение личного состава и доклад руководству о готовности;
краткое вступительное слово священника;
освящение и вручение курсантских погон первокурсникам;
проведение митинга;
фотография на память вновь сформированного первого курса совместно с офицерами факультета и духовенством.
Освящение погон совершил настоятель храма Великомученика Георгия, Победоносца Военной академии ВКО, помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими, священник военного духовенства протоиерей Вячеслав Булойчик.
Погоны абитуриентам вручали перед воинским строем присутствующие генералы и офицеры ВС РФ. Вместе с погонами курсанты Православной конфессии получили также небольшие иконки Пресвятой Богородицы «Казанская», с псалмом 90 на оборотной стороне.
Перед освящением погон протоиерей Вячеслав Булойчик обратился к будущим военным с приветственным словом, в котором подчеркнул важность воинского служения Отечеству, требующего от каждого профессиональных навыков, умения ставить государственные и народные интересы выше личных.