В Твери освятили погоны курсантам-первокурсникам академии ВКО

Днём 28 июля перед центральным корпусом Военной академии ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова прошёл ритуал вручения первых курсантских погон абитуриентам, поступившим на обучение в академию ВКО. На мероприятии присутствовали родители и родственники курсантов, сами первокурсники, преподаватели, духовенство и приглашенные гости.

Сам ритуал освящения и вручения погон состоял из нескольких этапов:

построение личного состава и доклад руководству о готовности;

краткое вступительное слово священника;

освящение и вручение курсантских погон первокурсникам;

проведение митинга;

фотография на память вновь сформированного первого курса совместно с офицерами факультета и духовенством.

Освящение погон совершил настоятель храма Великомученика Георгия, Победоносца Военной академии ВКО, помощник начальника академии по работе с верующими военнослужащими, священник военного духовенства протоиерей Вячеслав Булойчик.

Погоны абитуриентам вручали перед воинским строем присутствующие генералы и офицеры ВС РФ . Вместе с погонами курсанты Православной конфессии получили также небольшие иконки Пресвятой Богородицы «Казанская», с псалмом 90 на оборотной стороне.

Перед освящением погон протоиерей Вячеслав Булойчик обратился к будущим военным с приветственным словом, в котором подчеркнул важность воинского служения Отечеству, требующего от каждого профессиональных навыков, умения ставить государственные и народные интересы выше личных.