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В Областной научной библиотеке провели виртуальную экскурсию
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В Областной научной библиотеке провели виртуальную экскурсию 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Областной универсальной научной библиотеке прошла виртуальная экскурсия под названием «Саратовская область: туристический путеводитель». Библиотекари выступили в роли гидов. Показали достопримечательности Саратова. Больше 100 человек увидели Набережную, теплоходы, Троицкий Собор, и другие исторические здания города.
Прогулка по центральным улицам Саратова стала возможной благодаря новым современным информационным дисплеям. На них и транслировались все изображения. К тому же уже скоро в библиотеке города появятся новые цифровые сканеры. Книжный фонд учреждения настолько велик, что многие издания будут оцифрованы и станут доступны в интернете. Это необходимо для обеспечения сохранности краеведческого фонда, который имеет историческую ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив. Библиотекари даже подготовили первый сборник старинных книг «Деяния Екатерины Великой».
Техника поступит в библиотеку в рамках нового спонсорского проекта нашего земляка Вячеслава Володина. Научную библиотеку модернизируют. Планируют также оснастить читальный зал сенсорными столами, с помощью которого посетители библиотеки смогут «побывать» с виртуальной экскурсией в учреждении, осуществить быстрый поиск нужной информации по каталогу и познакомиться с оцифрованными изданиями. А еще в залах установят интерактивную доску.
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