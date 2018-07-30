В Областной научной библиотеке провели виртуальную экскурсию

Сегодня в Областной универсальной научной библиотеке прошла виртуальная экскурсия под названием « Саратовская область : туристический путеводитель». Библиотекари выступили в роли гидов. Показали достопримечательности Саратова . Больше 100 человек увидели Набережную, теплоходы, Троицкий Собор, и другие исторические здания города.

Прогулка по центральным улицам Саратова стала возможной благодаря новым современным информационным дисплеям. На них и транслировались все изображения. К тому же уже скоро в библиотеке города появятся новые цифровые сканеры. Книжный фонд учреждения настолько велик, что многие издания будут оцифрованы и станут доступны в интернете. Это необходимо для обеспечения сохранности краеведческого фонда, который имеет историческую ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив. Библиотекари даже подготовили первый сборник старинных книг «Деяния Екатерины Великой».