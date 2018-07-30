Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие встречи на высшем уровне

В ходе разговора отмечена высокая динамика казахстанско-туркменских отношений, свидетельством чему является эффективное политическое взаимодействие, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи.