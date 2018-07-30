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Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие встречи на высшем уровне
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Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили предстоящие встречи на высшем уровне 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 30 июля /Синьхуа/ — Как сообщила пресс-служба МИД Казахстана, сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, в ходе которого обсуждены вопросы подготовки к предстоящим встречам на высшем уровне с участием глав двух государств.
В ходе разговора отмечена высокая динамика казахстанско-туркменских отношений, свидетельством чему является эффективное политическое взаимодействие, расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество и крепнущие культурно-гуманитарные связи.
Стороны уделили особое внимание подготовке к Каспийскому саммиту в г. Актау, а также обсудили совместную деятельность в качестве государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который отмечает свое 25-летие в этом году. —0—
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