Районам ЯНАО рекомендовали завести аккаунты в соцсетях

Главам муниципальных образований на Ямале рекомендовали использовать соцсети для общения с жителями, что позволит узнать от них о текущих проблемах отдельный районов, заявила в ходе заседания замгубернатора региона Наталия Фиголь , [пишет] (https://ura.news/news/1052344736) URA.RU.

Издание отмечает, что идею также поддержала врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам Фиголь, сегодня лишь шесть муниципалитетов ЯНАО имеют аккаунты на популярных сайтах. Она подчеркнула, что инструмент позволяет видеть актуальную повестку и реагировать на проблемы, о которых пишут люди.

Артюхов в свою очередь подчеркнул, что муниципалитеты уже давно должны были использовать этот инструмент.

«Города давно должны уже этот инструмент использовать, но и в отдаленных поселках это сейчас один их основных способов общения», — сказал врио губернатора.