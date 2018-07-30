Ещё
Районам ЯНАО рекомендовали завести аккаунты в соцсетях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Районам ЯНАО рекомендовали завести аккаунты в соцсетях 

Rambler News Service 2 часа назад
Главам муниципальных образований на Ямале рекомендовали использовать соцсети для общения с жителями, что позволит узнать от них о текущих проблемах отдельный районов, заявила в ходе заседания замгубернатора региона Наталия Фиголь, [пишет] (https://ura.news/news/1052344736) URA.RU.
Издание отмечает, что идею также поддержала врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.
По словам Фиголь, сегодня лишь шесть муниципалитетов ЯНАО имеют аккаунты на популярных сайтах. Она подчеркнула, что инструмент позволяет видеть актуальную повестку и реагировать на проблемы, о которых пишут люди.
Артюхов в свою очередь подчеркнул, что муниципалитеты уже давно должны были использовать этот инструмент.
«Города давно должны уже этот инструмент использовать, но и в отдаленных поселках это сейчас один их основных способов общения», — сказал врио губернатора.
Rambler News Service: последние новости
Экс-главу ВЭБа Горькова назначили замминистра экономического развития Прощание с Владимиром Войновичем пройдет 30 июля Coca-Cola HBC в России сменила генерального директора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко121
Россиянам окончательно испортили лето54
Как обижают россиянок в Турции и другие события дня8
Жестокая расправа над туристами попала на видео133
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер13
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение