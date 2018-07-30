Руководство управы района встретилось с представителями общественных организаций

Встреча руководства районной управы с представителями общественных организаций состоялась 26 июля в помещении Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

— Обсудить насущные проблемы пришли сотрудники Совета ветеранов, Московской ассоциации жертв репрессий Мещанского района, Общества инвалидов. Встречу провел глава управы Дмитрий Башаров , а еще на ней присутствовали исполняющий обязанности заместителя главы управы по работе с населением Артем Серков и директор ТЦСО Надежда Толмачева. Основным вопросом стала организация мероприятий и ремонта зданий, занимаемых объединениями, — поделились информацией в управе района.

Отметим, что участники встречи поговорили о благоустройстве дворов около этих домов.