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Руководство управы района встретилось с представителями общественных организаций
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Руководство управы района встретилось с представителями общественных организаций 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Встреча руководства районной управы с представителями общественных организаций состоялась 26 июля в помещении Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
— Обсудить насущные проблемы пришли сотрудники Совета ветеранов, Московской ассоциации жертв репрессий Мещанского района, Общества инвалидов. Встречу провел глава управы Дмитрий Башаров, а еще на ней присутствовали исполняющий обязанности заместителя главы управы по работе с населением Артем Серков и директор ТЦСО Надежда Толмачева. Основным вопросом стала организация мероприятий и ремонта зданий, занимаемых объединениями, — поделились информацией в управе района.
Отметим, что участники встречи поговорили о благоустройстве дворов около этих домов.
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