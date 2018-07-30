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Власти рассказали о планах по избавлению от пробок на въездах в Калининград
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Власти рассказали о планах по избавлению от пробок на въездах в Калининград 

Клопс.Ru 2 часа назад
В ближайшие несколько лет все въезды в Калининград будут реконструированы, а некоторые дороги расширены. Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов во время выездного совещания в понедельник, 30 июля.
"Мы будем приводить в нормативное состояние все въезды в город. В ближайших планах — реконструкция до шести полос Северного обхода Калининграда (охватывает перекрёстки с улицей Невского и Советским проспектом). Кроме того, изменится ситуация с учётом запуска Восточной эстакады, реконструкции Гагарина (до четырёх полос). Программа по въездам есть, и она реализовывается", — отметил Рольбинов.
При этом чиновник отметил, что количество въездов в город увеличивать не планируется. Окружную и улицу Гагарина планируют отремонтировать уже в следующем году.
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