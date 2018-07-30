В Калининградском зоопарке еноты прошли квест по добыче алычи

Сотрудники Калининградского зоопарка устроили для енотов квест, в котором животные должны были добыть ягоды. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Киперы повесили в вольере енотов связки веток с крупной алычой. Для пущей мотивации среди алычи были спрятаны более привлекательные лакомства: орешки и сухофрукты. Ветки укрепили так, чтобы животным пришлось потрудиться, прежде чем добыть угощение. Еноты — известные акробаты. Они способны удержаться на самой тонкой ветке и проползти по канату вниз головой! Но даже им на этот раз пришлось попотеть", — рассказали в пресс-службе.

Такое задание животным устроили в рамках обогащения среды. Жизнь в неволе скучна, и людям приходится устраивать подобные развлечения. Преодолевая искусственные трудности, имитирующие препятствия в естественной среде обитания, животные применяют свои природные навыки и умения, сохраняя бодрость и здоровье.