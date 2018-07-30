Занятие по гимнастике для пенсионеров проведут в центре соцобслуживания на Дмитровском шоссе

Урок гимнастики для пенсионеров пройдет в центре соцобслуживания на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила представитель центра Вероника Жигунова

— Занятие по гимнастике пройдет в здании центра в ближайшую среду, 1 августа. Гимнастические упражнения направлены на укрепление здоровья пенсионеров. Ждем желающих на занятие, — рассказала Жигунова.

Записаться на занятие можно по телефону 8 (495) 484-44-85. Напомним, районный центр соцобслуживания находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1. (мю)