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Занятие по гимнастике для пенсионеров проведут в центре соцобслуживания на Дмитровском шоссе
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Занятие по гимнастике для пенсионеров проведут в центре соцобслуживания на Дмитровском шоссе 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Урок гимнастики для пенсионеров пройдет в центре соцобслуживания на Дмитровском шоссе. Об этом сообщила представитель центра Вероника Жигунова
— Занятие по гимнастике пройдет в здании центра в ближайшую среду, 1 августа. Гимнастические упражнения направлены на укрепление здоровья пенсионеров. Ждем желающих на занятие, — рассказала Жигунова.
Записаться на занятие можно по телефону 8 (495) 484-44-85. Напомним, районный центр соцобслуживания находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 141, корпус 1. (мю)
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