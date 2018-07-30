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Фейсбук не угодил Пескову
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Фейсбук не угодил Пескову 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Дмитрий Песков нелестно отозвался о творении Марка Цукерберга.
Пресс-секретарь российского президента признался, что ни разу не пользовался Фейсбуком. По словам Пескова, он не нуждается в использовании этой социальной сети по той причине, что она ему не нравится. При этом Песков не уточнил, что именно ему не нравится в соцсети с мировым охватом.
Примечательно, что в последние годы Фейсбук несет большие убытки — более 150 миллиардов долларов. Социальная сеть теряет былую популярность.
Кстати, ученые-психологи доказали, что риск заработать клиническую депрессию из-за соцсетей не так велик.
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