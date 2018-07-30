Фейсбук не угодил Пескову

Пресс-секретарь российского президента признался, что ни разу не пользовался Фейсбуком. По словам Пескова, он не нуждается в использовании этой социальной сети по той причине, что она ему не нравится. При этом Песков не уточнил, что именно ему не нравится в соцсети с мировым охватом.

Примечательно, что в последние годы Фейсбук несет большие убытки — более 150 миллиардов долларов. Социальная сеть теряет былую популярность.

Кстати, ученые-психологи доказали, что риск заработать клиническую депрессию из-за соцсетей не так велик.