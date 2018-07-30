Первое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» отправилось из Севастополя в Ялту. В числе первых пассажиров — премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Крыма Сергей Аксенов. Во время торжественной церемонии глава правительства несколько раз ударил в судовой колокол на берегу.
Судно создал концерн «Калашников», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Комету собрали на заводе в Рыбинске. В Севастополе велась доработка судна и прошли испытания на площадке судостроительного завода «Вымпел».
В салонах, оборудованных креслами, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 метров, ширина и высота — 10 метров. Корпус построен из алюминиево-магниевого сплава. Скорость до 65 км/ч достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев.
«Комета 120М» может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и проходить до 100 миль — более чем 150 километров — без остановки. Время в пути от Севастополя до Ялты составляет два часа. Между двумя портами планируется запустить четыре рейса. С 2019 года «Кометы» запустят в Новороссийск и Сочи.