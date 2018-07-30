Первый рейс морской «Кометы» нового поколения: Севастополь — Ялта

В салонах, оборудованных креслами, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 метров, ширина и высота — 10 метров. Корпус построен из алюминиево-магниевого сплава. Скорость до 65 км/ч достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев.