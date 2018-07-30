Фонтан из кипятка: на Северном прорвало трубы с горячей водой

Площадка рядом с порывом превратилась в озеро из кипятка

Жуткая коммунальная авария произошла сегодня в одном из районов Ростова. В 17:40 на проспекте Космонавтов, 15 прорвало трубы с горячей водой. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы произошедшего. — Из нескольких люков бьют фонтаны кипятка. Есть первые пострадавшие! — сообщил автор публикации. Он опубликовал также фото и видео с места аварии. На них заметно, что площадка вокруг нескольких люков, из-под которых бьют техногенные «родники», полностью затоплена. Мы обратились за разъяснением в Ростовские теплосети. — Случился порыв на магистральном трубопроводе. Сейчас утечку локализовали, вода уже не течет. Пострадавшие к нам пока не обращались, — ответили корреспонденту 161.ru в пресс-службе ведомства.

Видео: Ростов Главный/ vk.com Там уточнили, что на этом участке никаких испытаний не проводилось. Ранее 161.ru в теплосетях рассказали, что провалы асфальта на некоторых улицах донской столицы произошли из-за гидравлической опрессовки тепловых сетей. — Такие испытания позволяют выявить места, где возможно возникновение дефектов: разрыв магистрального трубопровода, образование течи, потери тепла. Это достигается путем создания в системе давления, которое превышает рабочее, — добавили в ведомстве.