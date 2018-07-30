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Хантымансийцы примут участие в Проекте «Молодежная лига управленцев Югры»
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Хантымансийцы примут участие в Проекте «Молодежная лига управленцев Югры» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 25 минут назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Проект «Молодежная лига управленцев Югры» реализуется в 2 этапа: муниципальный (с 1 августа по 25 сентября) и региональный (с 1 октября по 15 ноября). Участниками проекта могу стать граждане России, проживающие на территории Югры в возрасте от 18 до 30 лет, если гражданин является кандидатом наук — до 35 лет, если доктором наук — до 40 лет, также те, кто является победителями или призерами всероссийских, региональных, муниципальных конкурсов и проектов, в том числе конкурсов профессионального мастерства.
Муниципальный этап проекта включает в себя несколько модулей. Первый модуль — это отборочные мероприятия в форме тестирования, которые выявят и оценят профессионально-психологическую готовность участников. Второй модуль –учебный. Это изучение основ управления по направлениям проекта, технологий социального проектирования и дизайна, общественно-политических и социально-экономических проблем муниципальных образований Югры. Игровой модуль — проведение деловых игр, реализация микропроектов, направленных на развитие профессиональных компетенций и повышение психологической устойчивости участников данного мероприятия. И управленческий модуль — проведение дней «дублера» исходя из выбранного участником направления проекта.
Победители и призеры муниципального и регионального этапов определяются по итогам системы рейтингования, которую утверждает приказом Департамент образования и молодежной политики автономного округа. Победители и призеры муниципального этапа проходят в следующий этап — региональный, который пройдет в период с 1 октября по 15 ноября в югорской столице.
Напомним, что организаторами Форума являются Департамент образования и молодежной политики Югры, автономное учреждение округа «Региональный молодежный центр». Проект «Молодежная лига управленцев Югры» проводится вместо утратившего силу Проекта «Учеба Для Актива Региона» (УДАР).
Контактное лицо: Зонова Наталья Юрьевна, тел. : 8 (3467) 318-214, email: gmp@rmc-ugra.ru.
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