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Программа «Нашего Радио» вошла в шорт-лист финалистов «Радиомании-2018»
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Программа «Нашего Радио» вошла в шорт-лист финалистов «Радиомании-2018» 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Клуб путешественников Михаила Кожухова» выходит в эфире радиостанции ежедневно.
Программа «Клуб путешественников Михаила Кожухова» вошла в опубликованный Российской Академией Радио шорт-лист с предварительными результатами голосования членов жюри Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2018».
НАШ уникальный просветительский проект представлен в номинации «Разговорная познавательная программа». В ежедневной трёхминутной программе «Клуб путешественников Михаила Кожухова», которая выходит в эфире радиостанции «НАШЕ Радио», слушатели вместе с ведущим побывают в далёких странах и исследуют самые экзотические места нашей планеты.
Победители будут названы 31 августа на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится в Москве в концертном зале «Крокус Сити Холл». Все представители радиостанций, вошедших в шорт-лист финалистов, приглашены на этот масштабный музыкальный праздник на одной из ключевых концертных площадок России.
«Радиомания» считается самой престижной наградой в сфере радиовещания в России и по праву называется радийным «Оскаром». Премия была учреждена в 2002 году с целью повышения престижа радио, демонстрации достижений радиоиндустрии, обмена опытом и повышения профессионального уровня сотрудников радиостанций. Церемония вручения премии «Радиомания-2018» по традиции пройдет с участием самых популярных российских артистов, которые исполнят для участников и гостей церемонии свои главные хиты, звучащие в эфире российских радиостанций.
Искренне болеем за НАШ «Клуб путешественников Михаила Кожухова», подробности и обновления будут ждать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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