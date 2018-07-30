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КБ «Стрелка» приступило к обустройству одной из центральных улиц Ташкента
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КБ «Стрелка» приступило к обустройству одной из центральных улиц Ташкента 

РИА Недвижимость 26 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
ТАШКЕНТ, 30 июл — РИА Новости. Российское консалтинговое бюро «Стрелка» приступило к проекту реконструкции общественных пространств на одной из центральных улиц Ташкента, сообщила в понедельник пресс-служба администрации столицы Узбекистана.
"На улицах Ташкента начаты работы по реконструкции и благоустройству на основе комплексной программы «Ташкент любит тебя» и проекта «Дизайн-код», разработанные российской компанией КБ «Стрелка», — говорится в сообщении.
По данным администрации, 29 июля начался первый этап реконструкции проспекта Амира Темура — одной из центральных улиц столицы Узбекистана.
Ранее КБ сообщило, что пилотной территорией проекта «Ташкент любит тебя» станет проспект Амира Темура. На улице расширят тротуары и выделят велодорожки. На перекрестках организуют общественные пространства со стрит-ритейлом и местами отдыха. Кроме того, на проспекте высадят более 400 новых деревьев.
По данным КБ, обновленный проспект станет образцом для дальнейшего преобразования города. Реконструкцию планируется провести до конца года.
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